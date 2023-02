L'Associació Cultural El Trull ha anunciat hui la programació que prepara per a commemorar el 35é aniversari de la seua creació. El responsable d'activitats de l'entitat, Josep Salmerón, acompanyat per l'alcalde de Vila-real, José Benlloch; i la regidora de Tradicions, Noelia Samblás, ha presentat el conjunt d'activitats que es preparen per a celebrar la constitució del col·lectiu de dolçainers i tabaleters de la ciutat l'any 1988.

Una d'aquestes activitats té un important component d'agraïment a la tasca de difusió de la música de dolçaina i tabal va fer el reconegut Pascual Juan Rochera, Pasqualet de Vila-real o El Grenya, com era conegut popularment dins i fora de la ciutat. I és que El Trull prepara per al mes de maig, dins les festes patronals de Sant Pasqual, un homenatge musical en el qual dels instruments de l'agrupació eixiran peces tradicionals que han fet de la dolçaina i el tabal uns elements que no poden faltar en cada acte festiu.

L'alcalde Benlloch ha agraït al Trull l'homenatge pòstum a Pasqualet de Vila-real, que va morir l'any 2020 just quan començava el negre episodi de la pandèmia de la covid-19. D'ahí que haja oferit la col·laboració del consistori, "perquè la unió, treballar junts, és el que ens fa més forts. I ha recordat que "El Trull ens acompanya en molts dels actes de la ciutat, al costat d'altres agrupacions com la Colla Gegantera, que enguany també celebra els 10 anys de la recuperació dels gegants i amb la qual estem treballant en projectes com el bateig d'un nou gegant per al 2024, amb motiu del 750é aniversari de la fundació de Vila-real".

La programació arranca dissabte

En qualsevol cas, la programació preparada per l'entitat de dolçainers i tabaleters de la ciutat per a commemorar els seus 35 anys de vida arranca aquest dissabte, 25 de febrer, amb un concert a les 17.00 hores i a la plaça de la Vila, am el qual es farà un repàs a la seua història a través de la música que ha marcat les diferents etapes del col·lectiu.

“L'Ajuntament està orgullós de col·laborar en aquest aniversari, que ens recorda d'on venim i que és exemple per a altres iniciatives que puguen sorgir i que ens ajuden a reforçar el nostre cor de poble, una cosa fonamental per a ser viables i continuar triomfant en la nova Vila-real del segle XXI”, ha assenyalat Benlloch, qui ha destacat també la participació per primera vegada de l'associació en la Setmana Santa de Vila-real, declarada festa d'interés turístic autonòmic, que ara sumarà també la música de dolçaina i el tabal, la qual acompanyarà a la Confraria del Sant Sepulcre en la processó de Dimecres Sant, una novetat que “estic segur suposarà una aportació innovadora i positiva a la nostra Setmana Santa”.

Altres esdeveniments

D'altra banda, Salmerón ha destacat unes altres de les activitats programes com la presentació, aquest diumenge 26 de febrer a les 12.00 hores i a la Casa dels Mundina, de la dolçaina tenor, "un instrument de recent creació eb el qual estem treballant per a introduir-lo en les agrupacions de dolçaina i tabal”.

Finalment, l'alcalde ha reconegut que “encara que Vila-real manté el seu cor de poble, ja som una ciutat i necessitem noves infraestructures per a albergar tota l'activitat cultural i associativa”. En aquest sentit, s'ha referit a l’Escola de Dolçaina i Tabal, que compta amb 48 alumnes, i que desenvolupa la seua activitat a la Casa dels Mundina. “És moment de mirar al futur i il·lusionar-nos i per això hem sol·licitat una subvenció a la Unió Europea per a convertir el Convent Espai d’Art en un gran centre cultural, un dels 68 projectes de l'Agenda Urbana que formen part de la nova Vila-real del segle XXI” amb la intenció d'acollir en el futur a entitats culturals de la ciutat com El Trull.

I Salmerón ha agraït el suport institucional de l'Ajuntament, a través de la Regidoria de Tradicions, “sense el qual hauria sigut impossible complir 35 anys”. Per part seua, la regidora Samblás, ha assegurat que “és un honor i un orgull iniciar la celebració d'aquest aniversari en el marc de les Festes Fundacionals” i ha agraït el treball del Trull per ser “una entitat clau en la defensa de les nostres arrels que ens ajuda a transmetre l'estima per la música tradicional”.