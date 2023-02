Les festes que Vila-real viu per a commemorar l’aniversari de l’atorgament de la Carta Pobla, per part del rei Jaume I l’any 1274, no serien el mateix sense un dels actes emblemàtics d’aquestes celebracions des de fa ja 20 anys. És el sopar medieval, organitzat per l’Associació Gastronòmica de Vila-real, que va complir anit la seua 18a edició (els dos anys de la pandèmia de la covid-19 no es va fer).

Com de costum, els xefs que formen part d’aquesta entitat cultural, fonamentada sobre l’art culinari, no van defraudar al centenar de comensals que van acudir a una proposta gastronòmica que va començar, com és habitual, amb una mena d’aperitiu a base de fruita i de fruits secs, formatge i cecina. El menú que es va servir en aquest sopar medieval, que novament va tindre com escenari el restaurant Cal Dimoni, es va completar amb una milfulles d’esturió, una sopa perfumada amb cervesa, una porqueta (cansalada) amb salsa de naps, gingebre, llima i prunes, i, per a les postres, pastís de carabassa, poma, brull i mel. A més, tampoc van faltar les tradicionals llesquetes amb ou per a rematar el sopar, així com una infusió de timonet, per a ajudar a fer la digestió, i un licor. Una cita que no només ofereix plats basats en llibres de l’Edat Mitjana, com el de Sent Soví, sinó també amb l’humor dels xefs de l’Associació Gastronòmica.