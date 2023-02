L'assemblea local del PSPV-PSOE de Vila-real ha aprovat hui, amb 43 vots favorables dels 44 emesos, la candidatura proposada per l'executiva local i liderada pel novament candidat, actual alcalde i president de l'agrupació vila-realenca, José Benlloch. Una llista que, asseguren, «està avalada per l'experiència i la capacitat demostrada al capdavant del govern municipal, amb la incorporació de perfils que destaquen per la seua solvència i arrelament social».

Com ja va avançar Mediterráneo, Benlloch recupera per a la seua candidatura a l'actual diputada en Les Corts, Sabina Escrig --que ocupa la quarta posició-- alhora que incorpora en els primers llocs tres noves cares, les d'Antonio Marín (en el lloc 7), i Javier López i Ana Torres, en l'11 i 12, respectivament.

Cares noves que acompanyen en la llista per al 28-M a altres noms ja veterans com Silvia Gómez (2), Emilio Obiol (3), Xus Madrigal (5), Noelia Samblás (6), Miriam Caravaca (8), Javier Serralvo (9), Anna Vicens (10) o Diego Vila (13).

L'actual mandat "passarà a la història" per la seua complexitat

“El mandat que deixem arrere passarà a la història com un dels més complexes. La pandèmia de la COVID-19 i, ara, l'impacte de la guerra d'Ucraïna, sumades a la crisi de la ruïna de l'herència del PP, per la qual portem ja més de 60 milions pagats entre empastres urbanístics i deute heretat, ens ha posat fre a moltes de les iniciatives que teníem en ment, però en cap cas ens ha parat. Estem davant reptes molt importants que fan més necessari que mai un equip de persones preparades, amb experiència i una dedicació absoluta a la nostra ciutat", assegura Benlloch.

I afig: "Aquesta és la llista que hem preparat, que combina l'experiència i la renovació, per a formar l'equip que Vila-real necessita per a continuar avançant en la nova Vila-real del segle XXI; un futur en el qual serà imprescindible aprofitar les oportunitats de fons europeus i gestionar les noves competències que Vila-real ha anat assumint, com en matèria de serveis socials, a més de fer front a les greus dificultats que arrossega la nostra ciutat i els reptes del futur”, destaca el candidat de la proposta que ha recaptat el suport pràcticament unànime de l'assemblea. Per al candidat socialista a revalidar l'alcaldia de Vila-real, la llista proposada i recolzada per l'assemblea local és la millor garantía que el projecte de Vila-real continuarà avançant. “Amb el PSPV-PSOE i amb aquesta candidatura, Vila-real, sempre endavant”, conclou.

Les posicions

Amb aquest objectiu, la primera tinenta d'alcalde i secretària general local, Silvia Gómez, serà el número 2 de la candidatura, seguida pel director territorial de Territori, Emilio Obiol (3), i la diputada autonòmica Sabina Escrig (4). Els regidors Jesús Madrigal (5) i Noelia Samblás (6) completen els sis primers llocs de la candidatura, que incorpora en el lloc 7 a l'independent Antonio Marín, psicòleg i professor de la Universitat Internacional de València (VIU), doctor en disseny, gestió i avaluació de polítiques de benestar social, a més de màster en psicologia jurídica i mediació. Els regidors i regidores del Grup Municipal Socialista Miriam Caravaca (8), Javier Serralvo (9), Anna Vicens (10) i Diego A. Vila (13) s'integren també en la llista, com a aval de l'actuació realitzada pel govern municipal.

El jove, de 21 anys, Javier López, estudiant de Dret i membre d'entitats com la Junta de Festes, el Crist de l'Hospital o la Setmana Santa, s'incorpora com independent en el lloc 11 de la candidatura, seguit per la llicenciada en Belles Arts Ana Torres (12) o la presidenta de l'Associació d’Aturats de Vila-real (Adavi), Inma Cerdà, entre altres. Tanquen la llista els actuals regidors Rosario Royo i Eduardo Pérez, als qui, al costat dels també edils Álvaro Escorihuela i Aida Beteta, l'alcalde i la secretària general han volgut mostrar especialment el seu agraïment pel treball exercit en un mandat especialment complicat.

L'assemblea municipal també ha mostrat el seu suport a la secretària general, Silvia Gómez, i al secretari general del PSPV-PSOE i president de la Generalitat, Ximo Puig, per a la seua incorporació a la candidatura autonòmica, entre altres candidatures proposades a l'assemblea.