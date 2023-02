Teatre, artesania i tradició estan ben presents al popular mercat medieval que, fins aquesta nit, romandrà obert dins les festes fundacionals que Vila-real celebra per a commemorar el 749é aniversari de la seua fundació, amb la concessió de la Carta Pobla l’any 1274 per part del rei Jaume I.

L’animació dona vida a un mercadet que, com en els últims anys, s’ha instal·lat al Raval de Sant Pasqual i al carrer de Pere III. Un centenar de parades presenten una ampla oferta de productes de tota mena, des de decoració a elements esotèrics o llibres, així com embotits, formatges, xocolates o pans i coques. A més, també hi ha alguns espais gastronòmics.

En la jornada de hui diumenge, el mercadet obri a les 11.00 i tanca a les 21.45 hores. Un període en el qual es succeeixen actuacions musicals itinerants, teatre de titelles, cercaviles amb personatges peculiars, exhibicions de falconeria i, per a finalitzar, a les 21.30 hores, hi haurà una desfilada de clausura del mercat.

D’altra banda, una nova edició de la revista parlada Camino (Auditori Municipal, 19.30 hores) tanca hui les festes fundacionals.