La antigua biblioteca de Vila-real será sala de estudio al demorarse el nuevo ambulatorio

La antigua biblioteca central de la calle Solades, que el pasado mes de septiembre se quedó vacía tras completarse el traslado de los libros a la nueva Biblioteca Universitària del Coneixement (BUC), recuperará parte de su cometido.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, lo anunció ayer durante una de sus intervenciones en el pleno ordinario de febrero, al responder a la pregunta formulada por la concejala de Ciudadanos, Natalia Gil, al respecto de la habilitación de salas de estudio en algunos barrios de la ciudad.

Tras explicar el concejal de Bibliotecas, Eduardo Pérez, que la experiencia de espacios destinados a facilitar el estudio a alumnos universitarios en las sedes vecinales de Sant Ferran y Cervantes «no ha sido demasiado buena», al no tener aceptación, el alcalde avanzó que volverá a dotarse de sillas y mesas a la biblioteca de Solades. «La previsión es que las obras para construir el nuevo centro de salud en este espacio no se iniciarán antes de seis meses, o incluso más, de manera que no podemos tener sin uso un recinto que cuenta con luz y calefacción y tan solo requiere volver a colocar el material básico para estudiar», dijo.

El primer edil aseveró que «este centro de salud será una realidad porque el dinero está consignado en el plan de la Conselleria de Sanitat». Y matizó que la demora en la cesión del edificio por parte del Ministerio a la Generalitat está alargado el proceso para recuperar la atención primaria en la zona centro de la localidad.

Cesión pendiente

En declaraciones a Mediterráneo, Benlloch confía en que «en una o dos semanas se complete la cesión del inmueble», aunque reconoce que, a partir de ese momento, la Conselleria de Sanitat tiene que redactar y licitar el proyecto, «que difiere notablemente del anteproyecto elaborado en un principio, de manera que este nuevo ambulatorio ocupará todo el edificio y contará con una carta de servicios completa».

Sobre recuperar la antigua biblioteca, el munícipe apunta que «tenemos una necesidad de espacio evidente», e insistió en que «las salas habilitadas en sedes vecinales no han funcionado y hay que buscar fórmulas para, al menos de manera provisional, aportar una solución a esa necesidad». Es por ello que el primer edil apuesta por reabrir, como mínimo, la parte de abajo de la antigua biblioteca para utilizarla como sala de estudio, aprovechando el mobiliario que ya existía allí, «porque al menos en medio año nadie va a hacer nada en ese recinto».

Tráfico en el centro

Por otra parte, el ejecutivo local sacó adelante en el pleno de ayer la propuesta de alcaldía para reclamar al Gobierno central que modifique los criterios de aplicación de las zonas de bajas emisiones en las ciudades de más de 50.000 habitantes, de manera que puedan seguir circulando vehículos por esta área acotada.

Desde el Ayuntamiento se solicita que para este tipo de municipios como Vila-real se sigan los mismos criterios que para las ciudades de más de 20.000 habitantes, con lo que se obligaría a contar con zonas de bajas emisiones únicamente en el supuesto de que se sobrepasasen los niveles máximos de contaminación.

«Si Vila-real, con su estructura demográfica y urbana, no tiene niveles de contaminación elevados, para qué necesita esta zona de bajas emisiones», cuestionó el concejal de Territorio, Emilio Obiol, quien recordó que «este consistorio lleva tiempo aplicando el resto de medidas que contempla esta ley, como es el impulso de transporte urbano gratuito, con el bus Groguet; el plan de movilidad, los aparcamientos disuasorios --con más de 800 plazas--, la flota local de vehículos eléctricos o la red de 11 kilómetros de carriles bici».

Subvenciones y sentencias

El pleno celebrado ayer por la corporación municipal de Vila-real aprobó un expediente de créditos extraordinarios que, por importe de 460.000 euros, cubrirá las necesidades inmediatas de convenios con diferentes entidades para que estas puedan hacer frente a actividades inmediatas a realizar en las próximas semanas, como son la Semana Santa, la Feria de Abril, el Festival Internacional de Cine VIST o la Ruta de la Tapa. Además, y como explicó el concejal de Hacienda, Xus Madrigal, también se incluyen 290.000 euros para pagar «dos resoluciones urbanísticas heredades de la etapa del PP».

La corporación vila-realense sacó adelante una primera declaración institucional en apoyo a los afectados por el terremoto en Turquía y Siria, y una segunda para dar visibilidad a las personas que padecen de fibromialgia. Por contra, y como es habitual en esta legislatura, la propuesta del 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, contó con el foto favorable del todos los grupos (PSPV-PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos y Unides Podem), pero la postura contraria de Vox abortó la unanimidad.

En ruegos y preguntas, Domingo Vicent (Cs) se refirió a un informe de la Sindicatura de Comptes con «35 deficiencias en la gestión local», que el alcalde aseguró que se tendrán en consideración.