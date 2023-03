Vila-real consolida el seu festival Màgia x ací en una catorzena edició que, de nou sota la direcció del reconegut mag Yunke, reforça la seua vocació solidària. Així, el certamen, que tindrà lloc del 2 al 5 de març, recupera les activitats de màgia solidària per a majors i persones amb diversitat funcional, que es celebren al llarg de la jornada de hui en el CEAM l’Olivera i les residències de majors Verge de Gràcia i de discapacitats psíquics.

A més, els donatius de 10 i 5 euros de les entrades de les gales central (dissabte) i familiar (diumenge), les quals tindran lloc a l’Auditori Municipal, es destinaran a col·laborar amb Càritas Interparroquial i al programa XiCaEs que promou la Fundació Caixa Rural Vila-real amb el suport de l’Ajuntament.

Així s'ha donat a conéixer hui en la presentació de l’esdeveniment a la Casa dels Mundina, amb la presència de l’alcalde, José Benlloch; Salvador Vicent, el mag Yunke, director del festival; l’edila de Cultura, Rosario Royo; el president de Càritas de Vila-real, Enrique Cortés; y el secretari de la Fundació Caixa Rural, Josep Ramos.

Una iniciativa que genera noves oportunitats

L'alcalde ha destacat que aquest festival “és sens dubte una bona iniciativa que hem anat millorant amb els anys per a generar noves oportunitats i que ens ajuda a reforçar la nostra marca de ciutat de festivals i a consolidar-nos com una ciutat que estima i fomenta la cultura”. Benlloch ha agraït la implicació del mag Yunke i ha considerat “un gran privilegi que el millor mag del món estiga donant suport a aquest projecte, que sens dubte representa el talent que tenim en la nostra terra”.

Benlloch ha animat al públic a assistir tant a la gala internacional del dissabte, la recaptació de la qual es destinarà a Càritas, com a la gala familiar del diumenge, que servirà per a col·laborar amb XiCaEs. “Són dues entitats fonamentals de la nostra aliança social, que ens ajuden a cuidar-nos entre nosaltres, i volem donar-los visibilitat i que la ciutadania conega la gran labor que realitzen”, ha remarcat l'alcalde.

Després de la pandèmia torna la màgia solidària

A més, Benlloch ha celebrat que, després de la pandèmia, en aquesta edició del festival es recupera la màgia solidària en el CEAM l’Olivera i en la residència Verge de Gràcia per als més majors, així com en la residència de discapacitats psíquics. Aquesta activitat tindrà lloc demà dijous, 2 de març, i comptarà amb la participació del Mago Pinchito, el Mago Miraver i Vicent Villagrasa.

Les dues gales tindran lloc el cap de setmana a l'Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner. El dissabte 4 de març, a les 22.30 hores, la gala internacional amb l'actuació de Murphy, Alyson i Herbert, Javi Rufo, Javier Botía i Ramó&Alegria. El preu de l'entrada/donatiu és de 10 euros, a benefici de Càritas Interparroquial de Vila-real. La gala del diumenge a les 12.00 hores està dedicada al públic familiar, amb els mags Calamidad y Desastre, Francis Zafrilla i Estefanía Galera. L'entrada té un preu de 5 euros, que es destinaran a l'associació XiCaEs que ajuda als xiquets i xiquetes amb diversitat funcional.

Aposta de l'Ajuntament

El mag Yunke ha mostrat la seua satisfacció per poder acostar al públic de Vila-real a la màgia i ha agraït l'aposta de l'Ajuntament de Vila-real per un festival ja consolidat que demostra que “la màgia i la il·lusió no tenen edat”.

Per part seua, tant Enrique Cortés com Josep Ramos han agraït a l'Ajuntament de Vila-real el vessant solidari del Màgia x ací i han animat a la ciutadania a acudir a les gales del cap de setmana per a col·laborar amb una bona causa.

Finalment, la regidora Rosario Royo ha agraït al mag Yunke per “continuar confiant i apostant per fer realitat aquest festival” i ha recordat que les entrades poden adquirir-se a l'Auditori, de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i els dimarts i dijous també en horari de vesprada de 15.00 a 17.00 hores.