Si Vila-real és per a la majoria de veïns una ciutat ja de per si plena de màgia pels encants i atractius que atresora, des d’aquest dijous ho és també en el sentit literal de la paraula. Ho és amb motiu de l’inici del festival Màgia x ací, que després de presentar-se en públic el dimecres amb Yunke com a director i cara més reconeguda del certamen, hui ha començat ja a captivar i sorprendre a un públic ben participatiu.

Els primers ciutadans a conéixer de primera mà les actuacions d’aquesta catorzena edició del cicle han sigut els més majors del municipi, que s’ho han passat d’allò més bé i han gaudit una estona d’allò més divertida intentant esbrinar com els mags realitzaven els trucs que els han deixat amb la boca oberta. En concret, han sigut els usuaris del Centre Especialitzat d’Atenció a Majors (CEAM) l’Olivera i de les residències Verge de Gràcia i la de discapacitats psíquics qui han protagonitzat el primer dia del festival, centrat en la màgia solidària. Els mags Pinchito, Miraver i Vicent Villagrasa s'han ecarregat d’omplir de rialles i sorpreses aquests espais i centres de majors amb shows molt interactius. El plat fort, aquest dissabte La jornada d'aquest dijous ha sigut només un aperitiu de les grans gales que tindran lloc aquest cap de setmana. El plat fort serà especialment aquest dissabte amb la cerimònia internacional, on, a partir de les 22.30 hores i sobre l’escenari de l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán, actuaran els especialistes Murphy, el duo Alyson & Herbert (ella és un ànec), Javi Rufo (guanyador enguany del segon premi de la Federació Internacional de Societats Màgiques), Javier Botía (campió mundial de mentalisme) i Ramó & Alegria. El diumenge, en el mateix espai i des de les 12.00, serà el torn de la gala familiar, amb les actuacions de Calamidad y Desastre, Francis Zafrilla i Estefanía Galera. Ambdues jornades tindran un caràcter benèfic. La de demà servirà per a recaptar fons per a Càritas (l’entrada/donatiu costa 10 euros) i la del diumenge anirà a benefici de XiCaEs (en aquest cas l’accés valdrà 5 euros).