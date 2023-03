Ja van ser protagonistes en l'edició de 2022 i enguany cobren més força. El 25 Festival Internacional de Cinema de Vila-real, VIST, llança el seu cartell anunciador amb les ulleres que identifiquen l'esdeveniment com a element destacat. Però el creador de la imatge, el dissenyador i artista vila-realenc Joan Callergues, ha volgut donar-los una altra perspectiva aquesta vegada. “És un element que també juga amb el nom del festival, VIST. El que veu l'ull normal i el que es veu a través de les ulleres que representen el món del cinema, dels curts... Les ulleres actuen a manera de filtre entre la realitat i la ficció”, explica el responsable del cartell.

Un disseny peculiar

Però el disseny beu també d'altres lents “famoses” del setè art. En aquest sentit, Callergues indica que “el director de VIST, Sergi Tellols, em va parlar del cartell de la pel·lícula Estan vius (They live), de John Carpenter, que és semblant ja que apareix un home que es troba unes ulleres, les hi posa i veu el món com és en realitat. Va ser una casualitat perquè Sergi tenia aquesta idea en ment i jo havia plantejat una cosa similar gràficament i, d'aquí va sorgir el cartell”.

La regidora d’Innovació Cultura, Noelia Samblás, i el director del VIST, Sergi Tellols, han presentar el cartell anunciar de la 25ª edición d’un certamen de referencia per al sector audiovisual provincial. “Les ulleres poden ser moltes coses”, afegeix Tellols. “Per exemple, enguany se celebra el 60 aniversari de la pel·lícula 8 i mig de Federico Fellini i una de les seues imatges famoses és la Marcello Mastroianni posant o llevant-se unes ulleres i també remet, en certa forma, al cartell de VIST 2023”, detalla el director del certamen. Samblás, per part seua, ha destacat l’aposta del festival pel talent local, en confiar en Callergues per al cartell d’una edición tant significativa.

Les dates per al VIST de 2023

VIST arrancarà en menys d'un mes la pròxima edició, la primera en la qual estrenarà el títol de certamen qualificador per als Premis Goya. Així, del 24 al 31 de març es commemoraran les bodes de plata d'aquesta cita audiovisual que tornarà a pivotar en tres eixos: l'exhibició de curtmetratges i també d'alguna pel·lícula; la formació amb activitats tant per a professionals i públic com per a centres educatius (VISTExpress) i, finalment, la dinamització del sector audiovisual provincial amb accions de networking per a potenciar les sinergies entre professionals.