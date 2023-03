L’Ajuntament de Vila-real, en col·laboració amb les associacions de veïns i socials de la ciutat i la Fundació Pulso de Vida, promou una campanya de recollida d’aliments no peribles i materials per a ajudar a les víctimes del terratrémol de Turquia i Síria. En concret, la recollida s’articularà al voltant de les seus del Progrés (carrer de Suera, 34), Sant Ferran (plaça de Sant Ferran, 2), el Roser (carrer d’Onda, 58) i Acudim (carrer del Calvari, 118).

La recollida estarà en marxa fins dijous que ve, 9 de març, inclòs. A partir del dia 10, la Fundació Pulso de Vida s’encarregarà de transportar el material fins a les zones afectades pel terratrémol. Per a ajudar a les víctimes del sisme es requereixen, principalment, materials com llet infantil en pols, medicaments de primers auxilis, materials d’higiene o productes d’alimentació infantil com purés (sense carn), Mantes, sacs de dormir i abrics que estiguen en bon estat, tendes de campanya o material mèdic quirúrgic són uns altres dels materials requerits en la campanya. L’organització adverteix que, en aquesta emergència, no es recollirà roba usada.

Altres accions

Aquesta no és la primera acció que es duu a terme a Vila-real per a recollir productes bàsics amb els quals cobrir les necessitats de milions de persones afectades pel terratrémol que va sacsejar una ampla franja fronterera entre Turquia i Síria.

I és que una de les campanyes la va protagonitzar un matrimoni format per Ramazan Hacioglu, d’origen turc, i Rhizlane Ftouhi, del Marroc, els quals gestionen una empresa de transports i que, mitjançant la col·laboració de la clínica podològica del vila-realenc Jordi Mata. En aquesta ocasió, i després de ser impossible que les autoritats d’ambdós països deixaren passar mantes i roba d’abrig, van centrar la recollida en llet infantil o bolquers, entre d’altres.