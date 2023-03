La ciudad de Vila-real, representada por los representantes políticos, integrantes de entidades de todos los ámbitos y vecinos en general, conmemoran hoy el Día Internacional de la Mujer. Una jornada en la que se recuerda que todavía queda mucho camino por recorrer para alcanzar la igualdad plena entre hombres y mujeres.

De esta forma, al mediodía ha tenido lugar una concentración en la plaza Major, en la que se han leído diferentes manifiestos, como el aprobado por la corporación municipal o los elaborados por las distintas asociaciones que trabajan en el ámbito de la igualdad.

Colaboración de organizaciones sociales

El acto central de la programación organizada con motivo del 8 de marzo ha contado con la colaboración de las entidades Grup de Dones, Fundación Manantial, Creu Roja Vila-real, Mujeres en Igualdad, Afym, Acudim, el Bressol, Mesquellet y el taller de empleo, cuyos beneficiarios han participado en la cita con la lectura de biografías de mujeres de Vila-real que destacaron o destacan por su trayectoria.

La jornada también incluye la apertura de la exposición Joan Simó. Reflexiones sobre la tolerancia entre sexos, de la fundación que lleva el nombre del artista. La muestra estará en el Gran Casino hasta el próximo mes de mayo y aborda, con la particular mirada del almazorense Joan Simó, las desigualdades de género, a través de un repaso a 22 de sus esculturas de hierro. La iniciativa incluye visitas guiadas de escolares y entidades, con el objetivo de incidir en la formación en valores de igualdad y tolerancia.

Homenaje a una luchadora

Por otro lado, en un acto muy emotivo, el colegio Bisbe Pont ha hecho entrega de la segunda edición del premio Vila-dona a la Solidaridad. En el acto, se ha homenajeado a Sonia Bespalova, la galardona de de este año, con un ramo realizado por los alumnos de Infantil y Primaria, con los colores amarillo y azul, propios de la bandera de Ucrania, de donde es originaria. Además, el alumnado de Secundaria ha realizado un video conmemorativo.

Al acto han asistido, entre otros, la concejala de Cultura de Vila-real, Rosario Royo; la inspectora de Educación, Gisela Morales; la técnica del departamento de Educación, Lourdes Soler, así como el equipo directivo del centro, alumnos y alumnas, compañeros de la residencia Sant Llorenç y los familiares más cercanos que en estos momentos están en Vila-real.

La protagonista se ha emocionado en varios momentos del homenaje. "Me han caído las lágrimas al recibir tanto cariño por parte de todos, ver lo que han hecho los alumnos por mi es de agradecer, no me esperaba esto”, afirma Sonia. De esta manera, el centro educativo vuelve a rendir homenaje a las mujeres de una forma cercana, reivindicando su papel, tantas veces callado y escondido.

El 8 de marzo ya queda marcado en el calendario del centro con el premio Vila-dona que se ha consolidado más si cabe con esta segunda edición. Y es que, como apuntan desde el colegio Bisbe Pont, "todavía queda un largo recorrido para alcanzar la igualdad dentro de la sociedad en las que nos encontramos".