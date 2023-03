El pressupost municipal de Vila-real per a aquest any 2023, que ascendeix a 53,3 milions d’euros, està ja tancat i enllestit per a la seua aprovació plenària una vegada que l’equip de govern ha pogut finalment quadrar el pagament de les últimes sentències i resolucions urbanístiques heretades de l’etapa del PP, que sumen prop de 800.000 euros.

L’alcalde, José Benlloch, confirmat que el document pressupostari compta amb l’informe favorable de la Intervenció municipal i, per tant, podrà aprovar-se en el ple que es prevé celebrar divendres que ve, a les 9.00 hores.

Benlloch ha remarcat la dificultat per a encaixar aquests pagaments de les resolucions urbanístiques que van arribar en desembre i que van ser notificades a l’Ajuntament quan el pressupost de 2023 estava preparat per a la seua aprovació. Es tracta dels 856.000 euros pel solar del centre de tecnificació esportiva i altres dues decisions judicials, que sumen 289.222 euros per uns terrenys de la ronda sud-oest i per una reserva d’aprofitament, «també per empastres heretats de l’anterior govern local del PP».

Esperar a la liquidació dels romanents

Davant la necessitat de quadrar aquestes «noves maçades econòmiques», l’executiu que lidera Benlloch va optar finalment per «esperar a la liquidació dels romanents de 2022, per tal d’incloure aquests pagaments». Una vegada incorporats i aprovat en el plenari del 28 de febrer l’expedient de crèdits per al pagament de les dues últimes sentències urbanístiques, el nou pressupost ha pogut seguir el seu camí, amb la remissió al departament d’Intervenció, que ha emés l’informe favorable.

La previsió és que hui se celebren les comissions informatives perquè els grups polítics aborden els comptes i la plantilla pressupostària per a l’any 2023. El pas següent serà la convocatòria d’un ple extraordinari i urgent, perquè l’aprovació del pressupost puga publicar-se en el Butlletí Oficial de la Província dissabte.

«Volem guanyar tot el temps possible perquè els comptes entren en vigor com més prompte millor perquè, a pesar que l’herència urbanística del PP continua sent un llast que ens frena en moltes ocasions, treballem cada dia perquè la ciutat no pare i generar oportunitats en la nova Vila-real del segle XXI que estem construint», afig l‘alcalde.