Tres meses y medio después de iniciarse el actual ejercicio del 2023, el pleno del Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado el presupuesto del año en curso, por importe de 53,5 millones de euros, con los únicos votos favorables de los 12 ediles del PSPV-PSOE y el concejal de Unides Podem. Por contra, y pese a que el resto de partidos políticos con representación en el consistorio (PP, Compromís, Unides Podem y Vox) han aceptado que se convocara una sesión extraordinaria y urgente para debatir y aprobar la cuentas, no solo se han opuesto a las mismas con su voto sino que, además, el conjunto de la oposición se ha decantado por no entrar en el debate de las cuentas y ni siquiera han ejercido su derecho a explicar su voto negativo a las mismas.

Se trata de una inusual respuesta conjunta de todos los grupos de la oposición, al negarse a explicar su postura. De hecho, por el momento, únicamente la portavoz de Compromís por Vila-real, Maria Fajardo, ha contestado a la pregunta formulada por Mediterráneo para dar su versión sobre el motivo por el que han decantado no acogerse ni siquiera al turno de explicación de voto durante la sesión plenaria.

Cruce de acusaciones fuera del pleno

En una nota posterior al pleno, el portavoz del equipo de gobierno, Javier Serralvo, asevera en relación a la coincidencia en no explicar su postura sobre el presupuesto protagonizada por los partidos de la oposición que "la nueva coalición PP-Compromís-Vox-Ciudadanos ha protagonizado el mayor ejercicio de irresponsabilidad y desprecio en el Ayuntamiento en 44 años de democracia". Una "nueva coalición contra el gobierno municipal que lo único que demuestra es su falta de proyecto", afirma, a la vez que insiste en que "han tenido días para estudiar el presupuesto y hacer propuestas, para decir qué harían, pero como no tienen ningún proyecto para Vila-real han preferido callar y no trabajar por su pueblo".

Por su parte, desde Compromís, su portavoz Maria Fajardo, en declaraciones a este periódico, ha asegurado lamentar "la falta de respeto al trabajo de los partidos de la oposición, votados también democráticamente por los vecinos, con la presentación de un presupuesto en el que hemos visto que había documentación firmada por los técnicos en octubre del año pasado pero que a nosotros nos la han dado este lunes, bien entrado el día, sin tiempo para proponer o valorar nada y teniendo en cuenta que el día siguiente teníamos las comisiones informativas para poder preguntar. El presupuesto de una ciudad tan grande como Vila-real no son cinco hojas para mirar en un día e ir preparados después para preguntar en menos de 24 horas".

También Irene Herrero (Vox) ha respondido a la pregunta de este rotativo. "Pensamos que es una tomadura de pelo el que una documentación que se debería haber entregado a la oposición el mes de octubre del 2022 y que se nos diese un plazo de 10 días para su estudio y poder presentar enmiendas y a parte, aprobarse antes del 31 de Diciembre del 2022, el PSPV-PSOE nos facilitó la mitad de la documentación el pasado lunes 13 de Marzo y la otra mitad el martes 14, para que se pudiera aprobar el viernes 17 de Marzo. Y, por otro lado, si presentamos en su día enmiendas a las ordenanzas fiscales y no las aceptaron, ahora poco se puede modificar del presupuesto".

En cuanto al PP, su portavoz Adrián Casabó no ha respondido hasta el momento a la cuestión formulada por este rotativo. pero el partido sí que ha remitido un comunicado posterior al pleno, en el que asegura que "la aprobación trámite de este presupuesto constata una vez más la nefasta gestión de Benlloch al frente del Ayuntamiento durante sus 12 años en el gobierno". Y añade que, "pese a tener mayoría absoluta, el alcalde del PSOE ha esperado hasta marzo para aprobar el presupuesto, ocultando información al resto de grupos políticos en una nueva falta de transparencia, lo que es una muestra más de que su etapa como alcalde ya ha finalizado".

La explicación de las cuentas del 2023

Respecto al resumen dado por el concejal de Hacienda, Xus Madrigal, sobre los detalles del presupuesto aprobado hoy y que se confía que entre en vigor a mediados de abril (siempre que no se produzcan alegaciones), este ha incidido en que las cuentas tienen los informes favorables de los departamentos de Intervención y de Secretaría. "Son las mejores posibles en un momento de dificultades como el actual, con la crisis y la escalada de precios, que se suman al lastre del urbanismo y la deuda del PP, que han supuesto el pago de más de 60 millones de euros desde el 2011", afirma Madrigal, así como al impacto de la pandemia del covid-19, que supera los cinco millones.

"Ante esta situación, nuestras prioridades son garantizar los servicios públicos, con casi 3 millones de euros más para contratos como la gestión de los residuos o el mantenimiento de colegios, y la ayuda a las personas, a través de los 3,5 millones de euros en convenios para que sean las asociaciones y entidades las que decidan en qué necesitan gastar el dinero de sus impuestos”, ha subrayado Madrigal. Y ha añadido que "hemos demostrado que sabemos gestionar las crisis, como ya hicimos en el 2011 y durante la pandemia, y ahora volvemos a tener que tomar medidas en la línea de garantizar la ayuda a las personas y la prestación de servicios públicos, con acciones como la bonificación, por tercer ejercicio consecutivo, del IBI a comercios y hostelería y el aumento de las ayudas a entidades sociales”.

Las principales inversiones

El responsable de Hacienda ha recordado que “lamentablemente, estas prioridades nos harán aparcar proyectos a los que no renunciamos pero que ahora pueden esperar un poco a que la situación económica mejore”. Al respecto, el concejal se ha referido también a que el capítulo de inversiones, que asciende a 1.321.840 euros no contempla grandes obras puesto que de esta cantidad, 510.000 euros se destinarán a pagar la sentencia por “el empastre del PP” en los terrenos del centro de tecnificación deportiva. Otros 503.000 euros corresponden al proyecto de rehabilitación del albergue del Termet, de los que 360.000 euros los aporta la Diputación; y 153.857 euros para la construcción de nichos en el cementerio, mientras que el resto del capítulo de inversiones es para pequeños proyectos, como los 86.000 euros para equipos de proceso de ciberseguridad.

Con todo, Madrigal defiende que “esto no quiere decir que renunciemos a continuar avanzando” y la prueba es que otro de los ejes del presupuesto aprobado hoy es “la reducción del endeudamiento generado por el anterior gobierno del PP, que baja al 53%, y que seguiremos rebajando porque finalmente las inversiones las pagaremos con recursos ordinarios y no a través de préstamo”. “De esta manera, estaremos preparados para hacer frente a la parte que nos corresponda por la llegada de los fondos europeos que hemos solicitado para proyectos como el nuevo Centro Cultural el Hospital o el parque fluvial Vila-real Conexión Millars”, concluye el concejal