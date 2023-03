L’Ajuntament de Vila-real fomentarà l’ús de la indumentària tradicional durant les festes patronals com a mostra de suport als signes d'identitat i les tradicions de la ciutat. Amb aquest objectiu, els grups polítics amb representació al consistori han acordat que els representants de la corporació municipal puguen vestir la indumentària tradicional en les festes.

La Junta de Portaveus s'ha reunit durant els últims dies per a abordar aquesta qüestió i ha consensuat que el primer acte en el qual l’alcalde i els regidors i regidores podran lluir-la serà l’ofrena al patró, Sant Pasqual, el pròxim 16 de maig. A més, l’Ajuntament anima a la resta de participants en l’ofrena a sumar-se a aquesta iniciativa en defensa de les tradicions vila-realenques.

Decisió de consens

El regidor de Festes, Diego Vila, ha mostrat la seua satisfacció per aquesta decisió de consens que té com a objectiu “mostrar el suport de l'Ajuntament a les tradicions i reivindicar la indumentària tradicional com un element que identifica les nostres festes”. Així mateix, Vila ha destacat que “també és una manera de fomentar l'activitat econòmica en el municipi vinculada a la indumentària i les tradicions” perquè el consistori també anima que “totes les persones que participen en l'ofrena lluïsquen també els vestits tradicionals”

El regidor ha explicat que en la reunió de la Junta de Portaveus es va convidar a participar a Joanvi Sempere, membre del Grup de Danses El Raval i gran coneixedor de la indumentària tradicional vila-realenca, qui va explicar als representants municipals els elements que la caracteritzen perquè “puguem lluir-la de manera fidel a la història i els costums”.

Amb aquest acord de la Junta de Portaveus es persegueix institucionalitzar l'ús de la indumentària tradicional durant les festes per part de la corporació municipal i fomentar també la implicació de la ciutadania “en defensa d'allò que és nostre, d’allò que ens identifica com a poble”. En aquest sentit, el regidor Vila ha subratllat que els grups municipals van acordar en la reunió estudiar la possibilitat que la corporació puga vestir també la manera tradicional en altres actes dels festejos patronals.