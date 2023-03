Vila-real abordarà la problemàtica del suïcidi en adolescents a través d'una xarrada oberta a la ciutadania gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament amb la Federació de Centres d'Ensenyament de Castelló i València. La primera tinenta d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Silvia Gómez, ha presentat hui la jornada al costat de la directora gerent de la Federació, Mariola Hernández; una activitat que tindrà lloc el pròxim 28 de març a càrrec de Dolors López, coordinadora i desenvolupadora del Pla de Formació del Professorat en prevenció, detecció i intervenció del suïcidi de la Conselleria d'Educació.

Silvia Gómez ha agraït la realització d'aquesta activitat a Vila-real perquè “la problemàtica del suïcidi i les autolesions entre els adolescents ens preocupa i com a Ajuntament, a través de la Unitat de Prevenció Comunitària treballem agarrats de la mà dels centres educatius en la prevenció i detecció de casos de risc”. La regidora ha destacat que la realització d'aquesta conferència a Vila-real va sorgir a proposta del director del col·legi Fundació Flors, Héctor Pérez, qui també presideix l'Associació de Centres d'Ensenyament de Castelló.

Cal afegir que una quantitat important dels suïcidis que es produeixen entre els estudiants i els més joves tenen com a causa l'assetjament, tant escolar com social, així com a través de les xarxes socials, internet i els telèfons mòbils.

Acostar testimonis

“Estem molt agraïts per tindre l'oportunitat d'acostar el testimoniatge i els coneixements de Dolors López, una professional que coneix molt bé aquesta problemàtica i que ens llança missatges tan interessants com que la paraula suïcidi no ha de ser un tabú, i hem d'afrontar aquest tema i tractar-lo per a avançar en la prevenció”, remarca Gómez.

Per part seua, Mariola Hernández ha agraït la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real i la Fundació Caixa Rural Vila-real, que facilita la seua sala d'actes per a la celebració de la jornada. Hernández ha explicat que des de la Federació de Centres d'Ensenyament s'ha desenvolupat una campanya de formació del professorat per a previndre el suïcidi en l'adolescència i “hem confiat en Dolors López perquè és una gran professional, que coneix molt bé aquesta problemàtica”.

Detectar la problemàtica el més prompte possible

L'objectiu d'aquesta iniciativa és que els joves que travessen una situació de dificultat o els docents i famílies que detecten aquesta problemàtica “se senten acompanyats i que vegen que hi ha eines en l'àmbit social per a ajudar-los”, perquè “com diu Dolors López, la persona que se suïcida no vol morir, vol deixar de patir”. Mariola Hernández assenyala que des de la Federació de Centres d'Ensenyament “treballem per tindre una comunitat educativa el més sana i feliç possible” i incideix en el fet que l'activitat està oberta a tota la ciutadania, tant professorat com famílies o qualsevol persona interessada.

Després de dur a terme aquesta activitat a València i Alacant, la federació ha triat Vila-real “una ciutat que està molt conscienciada amb aquesta problemàtica” perquè el que ha animat a tota la ciutadania a assistir a la conferència. “Estic segura que eixirem amb una mica més de llum i sabent com s'ha d'abordar aquesta qüestió i, sobretot, trencant el tabú, perquè estem davant una problemàtica que s'ha de tractar”, conclou.

La jornada se celebrarà el dimarts 28 de març a la sala d'actes de la Fundació Caixa Rural Vila-real. Arrancarà a les 17.15 hores i la conferència de Dolors López està prevista a les 17.45 hores.