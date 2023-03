Elena Tomás Bort es a sus 27 años una prominente investigadora en la lucha contra el cáncer. El fallecimiento de una amiga de su familia por esta enfermedad fue el detonante que provocó que cambiara el rumbo de su carrera. Los resultados de sus trabajos han reforzado su apuesta, siendo elegida como mejor estudiante de la Universidad Queen Mary de Londres. Después de concluir sus estudios en el British School de Vila-real, su ciudad natal, la joven hizo las maletas para emprender sus estudios en Ingeniería Médica en la citada universidad británica: «La carrera sobre todo se enfocaba a las prótesis, brazos robóticos o dispositivos en el cuerpo, pero al tercer año vi que no era lo mío y al fallecer de cáncer una amiga de mi familia decidí cambiar y cursar un Máster en Cáncer y Terapias».

Ya en esta nueva titulación y con la diplomatura anterior en Ingeniería consiguió el premio a la mejor estudiante de la Universidad Queen Mary al obtener las mejores calificaciones de su promoción y, por si fuera poco, su investigación fue publicada por la prestigiosa revista científica Theranostics. «El trabajo fin de máster era sobre modelos 3D para el cáncer de páncreas, pero ahora estoy investigando en desarrollar fármacos que bloqueen la expansión de este cáncer, que es uno de los que presenta mayor mortalidad. Una vez diagnosticado la mayoría de pacientes suele vivir de cuatro a seis meses porque la quimioterapia no suele ser efectiva», lamenta la joven.

Regreso a la ‘terreta’

En pleno éxodo de talento de España a distintos países en los que la investigación está más reconocida, Elena Tomás quiere emprender el camino inverso. Es decir, pese a destacar por su labor en el Reino Unido, su intención una vez concluida la tesis doctoral, recientemente publicada, es la de desarrollar un negocio en Castellón: «Me ofrecieron seguir en esta universidad y en otros grupos, pero me fascinan los retos y después de tres años investigando con una beca quiero montar mi empresa en Castellón porque es donde quiero desarrollar mi carrera. Cuando me fui tenía claro que lo hacía para volver y mi intención es la de montar una clínica de análisis ultra rápidos para la detección precoz del cáncer o de otras enfermedades».

"Los españoles nos menospreciamos , pero las tasas de mortalidad allí están mucho mejor que en Inglaterra"

Lejos de ser un brindis al sol, lo de Elena va muy en serio: «Lo tengo clarísimo y ya estoy formando el equipo. Me emociona mucho que muchos compañeros se están ofreciendo para ayudar. En Castellón se vive muy bien y si pensamos que no hay salidas lo tenemos muy difícil; mi mentalidad no es esa, sino la de emprender». No oculta la investigadora que el proyecto en cuestión le va a quitar muchas horas, pero la ilusión y el convencimiento personal confía en que echen abajo las barreras que puedan surgir: «Al principio tendré que estar un poco en todas partes: en el desarrollo, en la parte administrativa y en la financiación, pero creo que estos análisis son necesarios porque tener una respuesta rápida a determinadas enfermedades es clave y la tecnología que quiero implantar aporta esa información».

No oculta la vila-realense que en el citado caso de la amiga familiar fallecida por cáncer fue determinante precisamente un mal diagnóstico: «Se olvidaron de un marcador y un mes después ya tenía una metástasis incurable. Lo he visto en más gente, por lo que veo una necesidad hacer algo que ayude a detectar rápido y bien estos indicadores para un mejor tratamiento».

Estoy muy agradecida al British School de Vila-real. Gran parte de todo lo que he hecho es gracias a este centro, que me ha dado el nivel de inglés que tengo y la oportunidad de estudiar fuera

Para concluir Elena quiere romper una lanza por los investigadores y la sanidad en España: «Las cosas están mejor de lo que nos creemos. Los españoles nos menospreciamos mucho, pero las tasas de mortalidad allí están por ejemplo mucho mejor que en el Reino Unido». Seguro que con mentes como la suya colaborando a la causa los resultados serán todavía mejores.