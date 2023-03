L'assut de Vila-real: història i vida amb més de 2.000 visites a l'any

És una de les infraestructures hidràuliques més emblemàtiques de Vila-real, i també molt valorada en l’àmbit de l’enginyeria nacional i internacional, i està lligada a un altre edifici peculiar i amb història. Són el popular assut i la Casa de l’Assut, propietat de la Comunitat de Regants, però que, especialment després de la signatura d’un conveni de col·laboració amb la regidoria de Cultura, ha pres un nou impuls com a element patrimonial de gran valor i digne d’entrar en el catàleg turístic vila-realenc.

Tal és l’atractiu d’aquestes instal·lacions que permeten l’ús de l’aigua del riu Millars per al reg dels camps que gestiona el Sindicat de Regs de Vila-real, que també abasta part del terme de Borriana i la partida de Cap de Terme de les Alqueries, que cada any són més de 2.000 les persones que les visiten, majoritàriament grups d’escolars, encara que l’immoble també s’utilitza per a diferents actes, com a concentracions del gos rater valencià, el Festival Internacional de Teatre de Carrer o trobades de col·lectius de regants.

I, precisament, al llarg de tota aquesta setmana i al voltant del Dia de l’Aigua, han estat més de 600 els alumnes de segon curs d’Educació Primària de tots els col·legis de Vila-real els que han tingut l’ocasió de conéixer in situ aquest assut que dona l’aigua a la Séquia Major, la qual va ser el germen de la fundació de la ciutat l’any 1274, ja que es va construir amb anterioritat per tal de garantir l’aigua als primers habitants de la nova vila creada en l’antic terme de Borriana.

El relat de les visites

«Primer els expliquem on estan i la funció l’assut a l’hora de derivar l’aigua a la séquia. Una aigua sobre la qual Jaume I ja va establir el seu aprofitament per Castelló, Almassora, Borriana i Vila-real i que continua sent el mateix en l’actualitat», detalla el secretari de la Comunitat de Regants de Vila-real, Manu Bonet, qui juntament amb el fiel o sequier major, Albert Miró; i la dipositària, Clara Amorós, són els encarregats de guiar els alumnes per les instal·lacions.

A banda, de la informació que els responsables de la Comunitat de Regants faciliten als estudiants de les escoles de la ciutat al voltant de la història i les destinacions del cabdal de l’últim tram del Millars, també s’aprofiten les visites per a incidir en les edats més primerenques en la necessitat de fer un ús racional de l’aigua. «L’exemple el tenim en el mateix Sindicat de Regs, que ha fet una inversió molt important per reduir-ne el consum amb la instal·lació del reg per degoteig», afirmen. Cal destacar que la sentència del repartiment de l’aigua del Millars va sobreviure a l’abolició dels furs valencians el 1707.