Posar les noves tecnologies al servei de la cultura i per a aprofundir en el coneixement del patrimoni artístic de Vila-real. Aquestes són dos dels pilars que fonamenten la iniciativa que acaba de posar en marxa la Junta Central de Setmana Santa, per tal d’apropar a la ciutadania les imatges i passos que desfilen en les processons vinculades a aquestes celebracions.

En concret, l’entitat que agrupa a totes les confraries i germandats ha instal·lat uns tòtems amb codis QR que permeten conéixer a qualsevol visitant la història de cadascuna d’aquestes entitats, així com les característiques artístiques, els detalls i els autors de les diferents imatges processionals de la Setmana Santa vila-realenca, declarada Festa d’Interés Turístic Autonòmic des del 2020, justament l’any en el qual va esdevindre la pandèmia de la covid, que va impedir celebrar els actes previstos.

Per a iniciar aquesta experiència, la Junta Central ha apostat per convidar als centres educatius de la ciutat a què els seus alumnes donen una ullada als passos que ja es troben, a excepció del de Maria Magdalena, en l’església arxiprestal. Una iniciativa en la qual participarà un miler d’estudiants vila-realencs, tant d’escoles com d’instituts. Precisament, ahir van estrenar aquesta oportunitat quasi 130 alumnes de l’institut Francesc Tàrrega.

Centres educatius

A més, també s’han apuntat a les visites, que es desenvoluparan fins divendres, altres centres com l’Angelina Abad, Bisbe Pont, Consolació, Pascual Nácher, Pintor Gimeno Barón, Concepción Arenal o Botànic Calduch, entre d’altres.

La nova aposta de la Junta Central de Setmana Santa de Vila-real s’afig a tot un seguit d’activitats programades per a commemorar la passió, mort i resurrecció de Jesucrist. D’aquesta manera, els pròxims actes oficials són una missa en honor a la Verge dels Dolors, divendres en l’arxiprestal; l’espectacle Laquima vere, en la plaça Major, dissabte a les 21.00 hores; i la tamborrada local, a les 12.30 hores del Diumenge de Rams.