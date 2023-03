L'Ajuntament de Vila-real ha començat ja a dur a terme labors de prevenció per a evitar la proliferació de mosquits en el nucli urbà i el terme municipal amb la pujada de les temperatures. D'aquesta manera, el consistori vol avançar-se als possibles problemes que es puguen generar a mesura que avance la primavera i s'acoste l'estació estival, sobretot si arriben les pluges. Amb aquest objectiu, l'empresa Laboratorios Lokímica està fent aquests treballs durant aquests dies amb l'aplicació d'un producte larvicida en diferents punts on es detecta activitat de mosquits.

El regidor de Serveis Públics, Xus Madrigal, ha explicat que “de moment no tenim constància de queixes per l'existència de focus problemàtics, però volem avançar-nos perquè, per l'experiència d'altres anys, en el moment en què pugen lleugerament les temperatures i arriben les pluges es fa més complicat controlar la proliferació, per això és important la prevenció”.

Monitoratge en l'àrea rural

Així, els operaris de l'empresa realitzen el control dels embornals en el nucli urbà, per ser possibles focus a causa de l'acumulació d'aigua. Així mateix, en la zona rural es duen a terme tasques de monitoratge i tractament en basses, així com en arquetes. També s'estan revisant basses soterrades i s'efectua un tractament en la zona rural amb un producte específic respectuós amb el medi ambient. A més, també s'estan duent a terme controls i tractaments en el camí Ermita i al voltant del Termet per a evitar problemes en la zona residencial més pròxima al riu.

En el cas del mosquit tigre, la seua proliferació va directament relacionada amb l'augment i repetició de pluges, que propicien unes condicions molt favorables per a la seua reproducció. A més, el regidor de Serveis Públics recorda que també és important que els particulars prenguen una sèrie de precaucions per a evitar la presència de focus en propietats privades. Així, és rellevant evitar els recipients situats en espais a l'aire lliure susceptibles d'emmagatzemar aigua com a plats davall dels tests, cendrers, regadores, poals o pitxers.