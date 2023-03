Ahir de matinada ens va deixar el meu estimat oncle José Pascual Font Manzano mentre estava amb ell. La notícia de la seua mort ha deixat consternada la seua germana, la meua padrina Conxita de 91 anys, i els 12 nebots que conformem la gran família de Peretones de la qual sempre ha estat un node principal, ja que amb l’excusa de visitar l’oncle capellà sempre hem estat disposats a visitar-lo tots units al llarg de tota la seua geografia pastoral: l’Alcora com a diaca, Sot de Ferrer on fou ordenat el 19 d’agost de 1962, l’entranyable poble de Montán al que, per ell, hem tingut molt al pensament pel cruel incendi a l’Alt Millars, Moncofa, Cartagena on va exercir d’alfèrez militar al 1970, Torreblanca o el Grau de Castelló on, des de 1977, no solament va oficiar com a capellà i rector de la parròquia de Sant Pere, sinó que va començar una profunda tasca de professor de Religió i també de Valencià fins el seu trasllat al seu poble natal, Vila-real, el 1990.

A més dels estudis sacerdotals, José Pascual Font es va llicenciar en Filosofia a la Universitat de València i va exercir també el càrrec de delegat diocesà de família. A Vila-real va continuar amb la tasca docent a l’IES Tàrrega i va col.laborar durant molts anys en el programa dominical Veni Creator de la cadena COPE amb els seus profunds comentaris sobre l’actualitat religiosa, mentre exercia les tasques pastorals a la parròquia dels Evangelistes. Després d’un breu pas entre les esglésies de Figueroles i Costur, va retornar a Vila-real per acabar els seus anys d’apostolat sacerdotal entre l’església Arxiprestal Major Sant Jaume i la Basílica de Sant Pasqual que compaginava amb les mises a la capella del barri del Pilar i la direcció espiritual de la Fundació Flors. El proper 6 d’abril hauria complit el 84 anys. En nom de la família Font Manzano, gràcies a tots per les mostres d’afecte i de condol.