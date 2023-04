L'alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha visitat l'edifici del Molí Nou de Santa Sofia, que recentment s'ha incorporat al patrimoni municipal després de l'adquisició de l'immoble per part de l'Ajuntament amb l'objectiu de convertir-lo en un dels elements tractors del futur parc fluvial Vila-real Connexió Millars, un dels 68 projectes de l'Agenda Urbana. L'alcalde ha destacat la importància de preservar un exemple únic de l'arquitectura hidràulica local i aprofitar les oportunitats que suposa poder comptar amb aquest edifici, els orígens del qual es remunten al segle XIV, i que està emplaçat al costat del riu Millars.

Benlloch, qui ha agraït a la família Montoliu l'acord de compra per un import de 250.000 euros, ha assenyalat les possibilitats que té aquest espai, amb una superfície construïda de 300 metres quadrats, a més de prop de 5.000 metres quadrats de terreny. “Hem fet un pas important amb la compra del Molí Nou perquè a més d'evitar que poguera perdre's aquest exemple d'arquitectura hidràulica i agrària del nostre municipi, també tenim la possibilitat de, a través dels fons europeus, explorar diferents usos com un espai de sensibilització ambiental i un punt de referència per al nostre gran projecte del segon Termet, el parc fluvial Vila-real Connexió Millars”, ha assenyalat l'alcalde.

Projecte valorat en 3,4 milions d'euros

En aquest sentit, l'edil ha recordat que l'Ajuntament ha presentat un projecte valorat en 3,4 milions d'euros per a optar a fons de la Unió Europea amb l'objectiu de crear un parc fluvial de 140.000 metres quadrats entre el pont de Santa Quitèria i el pont de la N-340, “un nou pulmó verd que, sumat als 180.000 metres quadrats que tenim ja en el Termet, permetran a Vila-real comptar amb una gran zona verda, un gran Central Park natural, que ens oferirà grans oportunitats des del punt de vista turístic, ambiental i sobretot de millora de la qualitat de vida i de connexió de la ciutat amb el nostre entorn i amb la riquesa natural que ens ofereix el nostre riu Millars”.

L'alcalde ha confiat que el projecte Vila-real Connexió Millars, que compta amb el suport del Consorci del Paisatge Protegit de la Desembocadura del Millars, obtinga el màxim finançament europeu, de manera que el consistori únicament haurà d'aportar un 5% del cost del projecte. “Som molt prudents i molt conscients de la delicada situació econòmica que tenim i per això, com ja he reiterat en diverses ocasions, només acudirem a les línies de subvenció europea que suposen una aportació mínima per part de l'Ajuntament, perquè la nostra prioritat és sanejar els comptes i no endeutar-nos més, i perquè la realitat és que, després d'haver pagat ja més de 60 milions d'euros pel deute i l'urbanisme del PP, aquesta herència continuarà sent un llast durant els pròxims anys”, conclou.