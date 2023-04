La candidata a l'alcaldia de Compromís per Vila-real, Maria Fajardo, ha rebut este dissabte el suport del candidat a la Presidència de la Generalitat, Joan Baldoví, que ha visitat la ciutat en un acte en el qual, a banda de donar a conéixer públicament a les persones que integraran la llista electoral per l'agrupació a les pròximes eleccions municipals —que ja va avançar Mediterráneo—, l'alcaldable ha reivindicat la «necessitat» de reforma el pla urbanístic «per fomentar el teixit empresarial i que es puga consolidar a la nostra ciutat».

Fajardo ha defés que el partit al qual representa, a l'àmbit nacional i autonòmic «ha portat a Europa i al Congrés l'impuls d'ajudes per al sector ceràmic i tauleller i serà la garantia de la defensa de les nostres indústries tradicionals i de les ocupacions i la qualitat de vida dels treballadors i treballadores».

Baldoví no ha sigut l'únic càrrec que ha volgut fer costat a Fajardo. Vicent Marzà, cap de llista per la demarcació de Castelló i número tres de la llista autonòmica, també ha acudit a una presentació en la qual l'actual diputat nacional ha incidit en el fet que en Compromís, pel que fa als interessos de Vila-real i la província, «no hem dubtat a presentar alternatives i a alçar la veu quan ha sigut necessari per a defensar les persones treballadores de la ceràmica i ho continuarem fent».

Entre les apostes programàtiques en eixe mateix sentit, Joan Baldoví ha remarcat que «garantirem el suport públic des de la Generalitat a la innovació en matèria d'eficiència energètica per a la ceràmica per a aconseguir més competitivitat i també impulsar la transició ecològica del sector amb un Pla de Desenvolupament d'Hidrogen Verd enfocat especialment cap a la indústria ceràmica».

Marzá, per part seua, ha fet referència al pla Edificant i el seu desenvolupament en Vila-real, esmentant que a la ciutat «li cal un Ajuntament que treballe per les coses importants» en relació amb la situació de «bloqueig» en la qual es troba el programa d'infraestructures educatives al municipi, «i això només passarà amb un Compromís fort que desbloquege les inversions previstes per la Conselleria i que l'actual equip de govern no ha gestionat».

Alhora, ha fet menció a altres projectes estancats, com la reobertura del centre de salut i l'ampliació de l'atenció primària. Ha esmentat que «prompte començarà l'ampliació de les urgències de la Plana i això està molt bé, però cal millorar l'atenció primària per la salut de cada dia i això només passarà amb decisions valentes que només pot aportar Compromís en la Generalitat».

Fajardo ha assegurat que el seu projecte passa per «construir una Vila-real més justa, inclusiva, feminista i humana, on totes les vila-realenques tinguen els serveis públics de qualitat que mereixen, per això volem fer, des del cor, la Vila-real del futur».