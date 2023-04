Després d'un balanç molt positiu de les dues primeres edicions, torna el Vila-real Talent. I en aquest 2023, ho fa pujant a més de 350 artistes a l'escenari de la Plaça Major de Vila-real el pròxim 14 de maig a les 22.00 hores, dins de la programació festiva en honor a Sant Pasqual. L'alcalde, José Benlloch, ha presentat hui l'esdeveniment al costat de les impulsores, Gisela i Rosanna Morales; el representant del departament de Relacions Institucionals de Porcelanosa Grupo, Javier Fuster; i la regidora d'Innovació Cultural, Noelia Samblás.

Sota la direcció artística de les germanes Morales i amb el suport de l'Ajuntament de Vila-real i el patrocini de Porcelanosa amb motiu del seu 50é aniversari, l'esdeveniment comptarà en aquesta tercera edició, amb Xarxa Teatre com a artista convidat. La companyia teatral compleix 40 anys de trajectòria actuant per escenaris de tot el món i sent una referència en teatre de carrer de gran format.

Arrels locals

Juntament amb Xarxa Teatre, se sumaran a l'espectacle artistes que tenen en comú les seues arrels locals, des de l'Orquestra Supramúsica, fins a la Unió Músical La Lira, passant per les veus del Cor Ciutat de Vila-real, la Coral Sant Jaume o el Cor Veus de Cambra.

L'elenc es completarà amb tres pianistes de la talla d'Óscar Campos, Victoriano Goterris i Pascual Gimeno; així com el conjunt de promeses de la música format per Jesús Giménez, David Flores i Sara Lluch (violí); Jordi Rodríguez (saxo); Alfons Rochera (violoncel); Carles Bellmunt (bombardí); Albert Bellmunt (trombó) i Marc Adsuara (trompeta).

En l'apartat de solistes destaca el trompetista, Vicent Campos, i les veus de Manuel Folch, José Goterris, Cayo Durán, David Guillamón, Andrea Font, i Gisela i Rosanna Morales.

Les gimnastes Balma Cabedo, Claudia Cabedo, Sandra Corona i Laia Salvador, al costat de la coreógrafa Silvia Giménez, aportaran el seu granet d'arena a l'espectacle. Així com les coreografies desenvolupades per Vicente Miró, Zoe Rubert i Cristian Martínez.

Quadre artístic

El quadre artístic es completa amb Miguel Ángel Navarro al capdavant de la direcció, i Juanjo Peláez com a director de La Lira. Els arranjaments són a càrrec de Vicente Ortiz, mentre que Alba Real és la codirectora; Antonio Arbeloa, el regidor; i José Olcina, el responsable tècnic de so. Per part seua, Manuel García durà a terme la coordinació tècnica de la il·luminació.

La presentació de l'espectacle estarà a càrrec dels professionals de la comunicació Susana Lliberós i Abel Campos. I, com a novetat, el Vila-real Talent comptarà a partir d'ara amb una sintonia que, com no podia ser d'una altra manera, signa el mestre Rafael Beltrán Moner.

Coordinació de l'espectacle

L'alcalde ha agraït “el treball de Rosanna i Gisela Morales com a coordinadores d'un espectacle amb més de 350 artistes”, així com el de “totes les persones que fan possible aquest esdeveniment que és un gran aparador del talent que tenim a la ciutat”. Benlloch ha assenyalat que “no podia haver un millor convidat que Xarxa Teatre, una companyia de projecció internacional que celebra 40 anys de trajectòria”. També ha agraït la col·laboració del Fill Predilecte Rafael Beltrán Moner, així com el patrocini de Porcelanosa.

L'empresa líder en la fabricació de productes ceràmics i interiorisme es troba immersa en la celebració del seu 50é aniversari, a través del qual mostra el seu suport a diferents esdeveniments culturals de gran rellevància com aquesta tercera edició del Vila-real Talent, que ja s'ha convertit en un esdeveniment esperat per tota la població.

Potencial i talent local

Rosanna i Gisela Morales han destacat que Vila-real Talent “naix com un projecte per a donar a conéixer el potencial i el talent que tenim a Vila-real, així com acostar la cultura en el marc de les festes patronals”. “Volem mostrar els beneficis culturals que suposa un projecte com aquest i que junts, amb esforç i col·laboració, podem fer un projecte bonic en el qual es combina la participació d'artistes amateurs i professionals”.

Les directores artístiques de Vila-real Talent han destacat que en aquesta edició es dona un impuls a les joves promeses, però també hi ha artistes veterans amb una gran trajectòria com el tenor José Manuel Folch, amb més de 50 anys de carrera.