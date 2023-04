La totalitat de grups polítics amb representació a la corporació municipal de Vila-real (PSPV-PSOE, PP, Compromís, Ciudadanos, Vox y Unides Podem) han donat hui suport sense fissures a mantindre les bonificacions en l’Impost de Béns Immobles (IBI) de naturalesa urbana per als negocis locals que més han patit la crisi sanitària produïda per la covid-19 i també de la derivada de la invasió d’Ucraïna per part de l’exèrcit rus.

I és que, en el marc del Ple ordinari corresponent al mes d’abril, totes les formacions han votat a favor del nou paquet d’expedients per a condonar el 95% d’aquest import a un total de 210 nous establiments, especialment comercials i d’hostaleria però també d’altres sectors, amb un estalvi de 161.000 euros per a aquests negocis. Una quantitat que s’afig als quasi 112.000 d’un primer paquet aprovat dies enrere. El regidor d’Hisenda, Xus Madrigal, ha insistit en el fet que aquesta «és una mesura que va nàixer del consens de la taula del pacte pel renaixement i que suma ja més de 270.000 euros bonificats enguany, a falta de resoldre un centenar més de peticions que es tramitaran en els pròxims dies». Injecció econòmica Madrigal també ha recordat que «des que va començar la crisi per la pandèmia, l’Ajuntament ha injectat més de tres milions d’euros en ajudes i bonificacions al comerç i l’hostaleria, mesures que enguany es prorroguen per tal de pal·liar també els efectes de la crisi originada per la guerra d’Ucraïna». Per una altra banda, el Ple ha aprovat, també amb la unanimitat dels grups polítics, una modificació tècnica per a millorar el pla antifrau aprovat en 2022 i amb què es pretén evitar el màxim possible accions que impliquen corrupció, de manera especial, en el marc de les ajudes que es volen rebre d’altres administracions. L’alcalde, José Benlloch, ha indicat que aquest «és un document imprescindible per poder accedir a les subvencions dels fons europeus, que inclou les recomanacions que ens han fet des de la Unió Europea i que compta amb el vistiplau dels tècnics locals». Alhora, també s'ha votat de manera unànime a penalitzar amb 2.550 euros l’anterior empresa de neteja viària i papereres.