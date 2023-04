Els carrers de Vila-real tornaran a omplir-se d’activitat artística del 5 al 7 de maig, amb un dels esdeveniments de referència de la ciutat, com és el Festival Internacional de Teatre de Carrer, FITCarrer, en una edició, la 35a, que reforça el seu caràcter internacional.

La regidora d’Innovació Cultural, Noelia Samblás, i la directora artística del festival, Sara Recatalà, van presentar ahir la programació d’aquest certamen, que enguany porta per lema Som gent de teatre, acompanyades per l’autor del cartell i director creatiu d’Eclectick Studio, Roger Pardo.

Samblás va destacar que del 5 al 7 de maig «el teatre inundarà les nostres places i carrers i convertirà en Vila-real en el centre de les arts escèniques i el teatre de carrer». Una edició de FITCarrer «esperada i desitjada, una edició de celebració en què gaudirem d’una programació molt internacional, molt atractiva, i que no deixarà indiferents als espectadors».

Per la seua banda, Sara Recatalà va explicar que el festival comptarà amb un programa molt variat, en la qual es podrà gaudir de teatre, dansa, circ, treball de màscara o arlequins, entre altres disciplines. «Tindrem una edició més internacional que mai, sense oblidar a les companyies locals i de la nostra terra», va afirmar.

Les companyies

D’aquesta manera, en el FITCarrer de 2023 participaran 19 companyies, de les quals 12 son espanyoles --Catalunya, Andalusia, País Basc i Comunitat Valenciana-- i les altres set de diferents països, especialment europeus i sud-americans, com ara França, Itàlia, Colòmbia, Xile o Argentina. La directora del festival ha agraït el suport de l’Ajuntament, a través de la Regidoria d’Innovació Cultural i el departament de Cultura, a més de la resta de patrocinadors i col·laboradors.

Alhora, la regidora Samblás també ha agraït el treball de la directora del festival i tot l’equip que el fa possible, així com la col·laboració de diferents institucions i empreses. «Per al consistori suposa un gran esforç portar avant aquest festival, però, així i tot, no perdem la il·lusió i les ganes, com hem fet els últims 35 anys perquè la cultura ens fa lliures i perquè sabem l’impacte econòmic i d’oportunitats que té per a la ciutat», ha assegurat.

Pressupost

I és que aquest certamen compta amb un pressupost que està al voltant dels 160.000 euros, dels quals l’Ajuntament pot recuperar la meitat al concórrer a les subvencions que convoquen altres institucions.

D’altra banda, el divendres, 5 de maig pel matí, es lliurarà el premi Ramón Batalla que, en aquesta ocasió recau sobre els huit directors de la història del Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real, els quals són Nel·lo Vilanova, Xavier Pegueroles, Joan Raga, Tomás Ibáñez, Sergi González, Domingo Martínez, Pau Ayet i Sara Recatalà.

Recatalà ha estat en el darrer any treballant per tal augmentar la visibilització de FITCarrer arreu d’Europa. I fruit d’aquesta tasca és que el festival és col·laborador d’un projecte europeu juntament amb 10 cites, per a la qual cosa ha participat en una quinzena de fires i festivals europeus, els directors dels quals visitaran Vila-real aquests dies.

Controvèrsia per l'ús de la intel·ligència artificial

La innovadora utilització de la intel·ligència artificial per a confeccionar els cartells de la 35a edició del Festival Internacional de Teatre de Carrer de Vila-real, FITCarrer no ha estat lliure de polèmica. Així ho va assenyalar ahir el director creatiu d’Eclectick Studio, Roger Pardo, qui va aprofitar per a defensar el treball realitzat per a difondre i promocionar el certamen d’enguany, que se celebrarà del 5 al 7 de maig.

En aquest sentit, Pardo va informar ahir que ha rebut «crítiques molt fortes» i, fins i tot, desqualificacions personals pel fet d’haver usat una ferramenta d’intel·ligència artificial per a dissenyar els cartells. «Les imatges creades són totalment noves i són fruit d’un treball creatiu a partir de la idea que aporta un lema que, enguany, es resumeix amb la frase Som gent de teatre, de manera que la intel·ligència artificial el que fa és aportar uns resultats a una sol·licitud que li fem, però per a la qual cosa abans hem hagut d’aportar-li milers de documents gràfics amb etiquetes per tal que vaja aprenent».

Pardo considera injustes les crítiques que ha rebut en els darrers dies i assevera que les imatges finals no són fruit d’una màquina sinó «del dissenyador que utilitza la ferramenta d’intel·ligència artificial, la quan ha vingut per a quedar-se».