Nit, la d’ahir d’emocions, de somriures i també d’algunes llàgrimes plenes de sentiment. Va estar la nit de Gracia Gumbau, qui es va convertir de manera formal en la reina de les festes de Vila-real de 2023. L’Auditori Municipal va estar l’espai on es va desenvolupar el pregó i de la imposició de bandes a les representants festives.

I és que no només va ser la nit de Gracia, també va ser la de les seues sis dames de la cort d’honor. Una a una van accedir a l’escenari, acompanyades dels aplaudiments efusius del públic present i dels compassos de la peça musical Vila-realeries. Primer ho va fer María López i després van seguir els seus passos Lucía Serrano, Irene Quirós, Sulema Sánchez, María Bellido. Paula Roures. I, finalment, va ser Gracia Gumbau qui va recorrer el corredor de l’Auditori, amb la gent en peu i amb la música de l’Himne a la reina de les festes de Vila-real. I ho va fer acompanyada de l’alcalde, José Benlloch; i del mantenidor de l’acte, Abrahán Guirao, president de l’associació Conquistando Escalones.

Imposició de bandes

Una vegada dalt de l’escenari, engalanat per a l’ocasió i amb l’escut de la ciutat en un lloc destacable, l’alcalde Benlloch va procedir a imposar-li a Gracia la banda que l’acredita com a reina de 2023.

Durant l’acte, no van faltar les ofrenes i també les reverències de les representants festives de fa 50 i 25 anys, encapçalades per les reines d’aquells anys (1973 i 1998), així com la del 2022, Maria Carmona. Totes elles amb les seues respectives corts d’honor.

Després va ser el torn del mantenidor, Abrahán Guirao, conegut per la seua força i per no defallir en la seua tasca d’aconseguir fons econòmics per a donar continuïtat a les investigacions per trobar un remei per la malaltia que pateixen ell i els seus familiars, la distròfia muscular de cintures 1F/D2, i també del VIH, al qual la mateixa malaltia els fa immunes.

Punt humorístic

En el seu discurs no va faltar el punt humorístic que caracteritza les seues intervencions. I va aprofitar per agrair la resposta de Vila-real a les seues accions. «Des del primer esdeveniment multitudinari que vaig organitzar en 2016, tenia clar que malgrat que la fórmula de l’èxit no existeix, en les iniciatives solidàries no hi ha que aportar a la ciutadania un missatge de súplica, prec o llàstima, sinó de música, gastronomia, esports, teatre, diversió i agraïment. Perquè acudint a la nostra crida, a banda de disfrutar, aportes el teu granet d’arena a una causa que pot salvar moltes vides».

I també es va referir, com és habitual, a la reina i les dames. Fins i tot va contar l’anècdota de la primera trobada amb elles. «Les vaig conéixer en persona fa un parell de setmanes i la veritat és que no vaig entrar amb bon peu o bona roda com vulguen dir-li (ell va en cadira de rodes). Entre elles hi ha una purissimera i la resta són rosarieres. Mira que era fàcil encertar, però ho vaig dir al revés».

Tenacitat i visió innovadora

Per part seua, l’alcalde Benlloch va prendre la paraula com a màxima autoritat local i en representació de la corporació. A més d’incidir en el fet que Guirao «és un exemple del que és la ciutat: tenacitat, esforç, visió innovadora, esperit de superació i arrelament» i qualificar-lo «d’heroi sense capa» per la seua lluita per a aconseguir una cura a la malaltia que pateix ell i centenars de persones i de milions en el cas del VIH, va afegir que «Vila-real és una ciutat que no oblida el passat, que viu el present, però que també vol dissenyar el seu futur; un futur per a les generacions més joves, com les que representeu vosaltres, la nova cort d’honor de les festes».