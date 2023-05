Quatre dècades innovant per apropar la cultura popular a tots els públics. Xarxa Teatre celebrarà demà en gran a la nit el seu 40é aniversari a Vila-real, a casa, amb el seu públic, i ho farà amb l’estrena de l’espectacle XL, una coproducció internacional que compta amb vora de 30 artistes i on participaran també altres dos de les companyies internacionals amb més recorregut pel món, com són Générik Vapeur (França) i Tchyminigagua (Colòmbia).

La regidora d’Innovació Cultural, Noelia Samblás, va presentar ahir, al costat dels directors de Xarxa Teatre, Nel·lo Vilanova i Leandre Escamilla, i els representants de les altres dues agrupacions, aquest xou itinerant. Samblás va felicitar la companyia per aquest aniversari i va destacar que al llarg d’aquests anys els seus espectacles s’han representat a més de 40 països. «Xarxa Teatre és una companyia de teatre de carrer referent al món, que mai ha perdut el seu vincle amb Vila-real i que no podia faltar en aquesta 35a edició de FITCarrer, perquè a més, Nel·lo Vilanova va ser un dels impulsors d’aquest festival i el seu primer director», va dir. També va agrair la participació de les companyies internacionals Générik Vapeur i Tchyminigagua, així com la col·laboració de la Cooperativa Catòlica Agrària, representada pel seu president, Juanjo Ortells, i el seu director, Sergio Fuster, que ha cedit les instal·lacions per als assajos del xou. Leandre Escamilla, un dels directors de Xarxa Teatre, va subratllar que XL és un espectacle que vol «recuperar el carrer com a espai de convivència entre els artistes i el públic» i on «el més important és el viatge» que faran pels carrers de Vila-real, per la qual cosa ha animat els assistents a deixar-se portar i acompanyar els artistes en el seu recorregut urbà. Hui comença FITCarrer Abans de vibrar amb aquest xou, que tindrà lloc aquest dissabte a les 22.30 hores a la plaça Major, els veïns poden gaudir ja a partir de hui divendres amb la primera jornada de FITCarrer, que ompliran de diversió i moltes arts escèniques diferents racons de Vila-real fins al diumenge.