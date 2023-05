Des d'aquest divendres, les arts escèniques són un vianant més que conviu als carrers de Vila-real. Un veí que durant tres dies se’l podrà veure en nombrosos llocs de la ciutat (en els carrers de vianants del centre, el Teatre Tagoba, el parc de la Maiorasga, la plaça José Soriano, la plaça Major...) per a fer passar una estona d’allò més entretinguda i divertida tant a grans com menuts.

El Festival Internacional de Teatre de Carrer (FITCarrer) torna a ensenyar el seu múscul artístic i 19 companyies desfilaran fins el diumenge per diversos racons del municipi per a donar forma a una 35a edició del certamen que any rere any no deixa de sorprendre els assistents.

Aquest divendres, en la jornada inaugural, després d’un matí de jornades professionals al Tagoba, l’acció es va desplaçar als carrers de vianants del cor de la ciutat, on dos iaios nassuts obstinats a escometre missions impossibles (Grands, de Xa! Teatre), dos especialistes a l’hora d’inaugurar esdeveniments (La Inauguració, de Las Kakofónicas) i un concert en bicicleta (Music on Cycle, de Ladinamo) van provocar rialles i boques obertes als centenars de vila-realencs que es van deixar portar pel teatre.

Després d’aquests xous itinerants, la plaça José Soriano va acollir Mort de riure, de Los Galindos, mentre que el parc de la Maiorasga va albergar els tres últims espectacles de la jornada inaugural. Cal destacar sobretot Cubo, de la companyia italiana Eventi Verticali, on cossos, llums i ombres es fonien en l’interior d’un cub tridimensional suspés en l’aire.

Homenatge a la trajectòria

Abans de començar les perfomances, aquest divendres al migdia ha sigut el moment dels homenatges. El premi Ramon Batalla l’han atorgat enguany als huit directors del FITCarrer que durant els 35 anys de festival han portat endavant el certamen. Així, l’alcalde, José Benlloch, i la regidora d’Innovació Cultural, Noelia Samblás, van lliurar el guardó a Nel·lo Vilanova, Xavier Pegueroles, Joan Raga, Tomás Ibáñez, Sergi González (no va poder assistir), Domingo Martínez, Pau Ayet i Sara Recatalà (actual responsable).

Els espectacles continuaran aquest dissabte a partir de les 11.30 i s’estendran fins a la mitjanit. Un dels xous més destacats serà XL, una coproducció internacional que Xarxa Teatre estrenarà aquesta nit (22.30, plaça Major) per a celebrar el seu 40é aniversari.