En esta noticia te contaremos todo lo que tienes que saber sobre las fiestas de Sant Pasqual de Vila-real en su edición de 2023, que se celebran del 12 al 21 de mayo. También puedes conocer el programa de fiestas de Almassora.

MIÉRCOLES 10 MAYO

· En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 13.00 horas.

· Presentación de la campaña sobre prevención de accidentes por el uso de fuegos artificiales, «Ojo con tus ojos». Organiza Cruz Roja. Colaboran el Ayuntamiento de Vila-real y el Colegio de Ópticos de la Comunitat Valenciana.

· Montaje de cadafals.

· En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 19.00 horas.

· En el salón de actos de la Fundació Caixa Rural, presentación del libro Campanades de festa. Festes patronals a Vila-real del autor José Pascual Colás Ventura. Patrocina el Ayuntamiento de Vila-real y la Fundació Caixa Rural Vila-real.

JUEVES 11 MAYO

· En el Gran Casino, reparto del programa de fiestas por la reina y las damas, hasta las 15.00 horas.

· En la pl. Llaurador, inicio de la IV Carrera solidaria mosén Guillermo para los escolares de 5.º de primaria de todos los colegios de Vila-real. Por las calles de Almassora, Santa Quitèria y Eres de Briset. Organizan el CC Bisbe Pont y la Concejalía de Deportes.

· Apertura de exposiciones: El Convent, espai d’art, c/ Hospital, 5, exposición de pintura de Arturo Doñate y Carlos Pascual con el título «La importancia creciente del vacío», del 11 de mayo al 15 de julio. Organiza el Departamento de Museos. En el Gran Casino, c/ Major Sant Jaume, 7, exposición de máscaras africanas con el título «Espíritus de África», comisariada por Jaume Monferrer Peña, del 11 al 27 de mayo. Organiza la Concejalía de Cultura y colaboran Policlínica Major 30 y EdA Espai d’Arquitectura. Casa de l’Oli, pl. Mossén Ballester, 1, exposición de dibujos al carbón y grafiti de Alfonso Giménez con el título «Sensacions II», del 11 al 21 de mayo. Organiza el Departamento de Museos. Museo de la Ciudad Casa de Polo, c/ Joan Fuster, 33, exposición «A tempo. 175é aniversari de la banda de música de Vila- real», comisariada por Borja Muñoz, del 11 al 21 de mayo. Organizan el Departamento de Museos y la Unión Musical La Lira. Comunidad de Regantes, av. Murà, 9 (salón de actos). Exposición de pintura con el título «Elements, Foc, Aigua, Aire i Terra», de la artista Sonia Ortiz López, del 11 al 21 de mayo. De lunes a domingo de 11 a 12 y de 18 a 21 horas.

· En las salas de exposiciones de la Fundació Caixa Rural Vila-real, pl. Vila, 2, de 18.00 a 20.30 h: «Sueños Artificiales 1.0» de Joaquín Luque. «La luz que asombra» de Cristian Reverter Ferrer, óleos. «La visión del natural» de Jesús Sabuco Solera, óleos. José Vicente Galindo, óleos.

VIERNES 12 MAYO

· Apertura de la fiesta en el jardín de Jaume I, con volteo de campanas y disparo de cohetes.

· Inauguración del Recinto de la Marcha en la av. Europa.

· En la pl. Vila, Crida a la Festa, con lectura del pregón de Batiste Carceller Ferrer a cargo del presidente de la Comisión de Espectáculos de la Junta de Fiestas, Salvador Senabre. A continuación, Boletó i Esclat de la Festa, con fiesta remember a cargo de Vicent Añó y Micky Rubert. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, VII Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana, primera semifinal. Patrocina el Villarreal CF y colabora la Concejalía de Deportes.

· Desde la pl. Major, salida de la XV Caminata de Afervil, hasta la nueva sede situada en la c/ Bayarri, 10. Organizan la Asociación de Fibromialgia y Enfermedades Reumáticas de Vila-real y la Concejalía de Deportes.

· En la c/ Pere Gil, 11, concierto del grupo Taranto. Organizan el restaurante Bárbaro y L’Antic.

· Punto informativo y pasacalle ambiental. De 18.30 a 20.30 h, por el recinto de la vila y calles de alrededor, campaña itinerante informativa, así como punto informativo en la pl. Major, a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Agricultura, Sostenibilidad, Transición Ecológica, Energética y Medio Ambiente y UTE Vila- real.

· En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, VII Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana, segunda semifinal. Patrocina elV illarreal CF y colabora la Concejalía de Deportes.

· Inauguración oficial del recinto de la feria de atracciones, instalada en la c/ Cardenal Tarancón, al lado del jardín de Jaume I, con la asistencia de la reina de fiestas y su corte de honor. Organizan la Asociación de Atracciones de Feria de Vila-real (AFEVIL) y la Junta de Fiestas.

· En la c/ Pare Molina, 2, esquina c/ Pere III, actuación de rock a cargo de Sonia y sus Secuaces. Organiza Bonica Tasca Bar.

· En la c/ Sant Vicent, 15, tardeo a cargo de Rumba Sierra y posterior discomóvil con el DJ Xay. Organiza la Comisión de Peñas, patrocina Ruralnostra y colabora la Peña Samfaina.

· En la c/ Torre Motxa, 4, Vermelló Fest Jukebox by Esteban Mañanós. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Vermelló.

· En la c/ Tremedal, 42, concierto flamenco del grupo Jarana. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Xorles en Borles.

· En la basílica de San Pascual, concierto de carillón en memoria de Doña Ana Viñes Rubert, con versiones de Bach y Vivaldi interpretadas por Tiffany Tu (EUA). Patrocina la Fundación José Gómez Mata y colabora la Concejalía de Tradiciones.

· En la pl. Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son. Organiza el bar La Creu.

· En la pl. Major, Rock per la Llengua con Apologia, Maluks y Auxili. Organizan las concejalías de Normalización Lingüística y Fiestas.

· En la c/ Zumalacárregui, 81, II Remember 80-90 amb DJ Nacho Zaldívar, MDT Radio Planet Dance, Jardines de Tabarca. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Els Xopos.

· En el Recinto de la Marcha, Vila-real DJ Festival. Organiza la Junta de Fiestas.

SÁBADO 13 MAYO

· En la c/ Salvador, 62, festival remember Beu i Fuig con los DJ Vicent Añó y Micky. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

· En la c/ Sant Vicent, 2, discomóvil con el DJ Pascual Herrera. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Ratonera.

· En la c/ Zumalacárregui, 14, DJ Alberto. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Balconet.

· En la piscina cubierta municipal Yurema Requena, LIII Trofeo Ciudad de Vila-real de natación, XXXIV Memorial José Vte. Martí Barrachina. Organizan el Club de Natación Vila-real y la Concejalía de Deportes.

· Encierro de toros cerriles por el recinto de la vila, por las calles Major Sant Doménec, Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla, Raval del Carme, Molí, av. Pius XII y Cardenal Tarancón, hasta el corro, con toros de la ganadería de Julio de la Puerta. Organiza la Junta de Fiestas. A continuación, en la zona de cadafals y c/ Betxí y Salvador, exhibición de dos toros del encierro con el nombre Marcocinado, núm. 126 y guarismo 7, y el toro de nombre Malanero, núm. 36 y guarismo 7. Organiza la Junta de Fiestas.

· Fiestas con ECO en Vila-real. De 11.00 a

· 15.00 h. en la pl. Vila y en la av. Murà, cruce con la c/ Ramón y Cajal, campaña itinerante de reciclaje de vidrio con reparto de merchandising. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Agricultura, Sostenibilidad, Transición Ecológica, Energética y Medio Ambiente y Ecovidrio.

· En el Espai Jove, concentración de dolçainers i tabaleters. A las 12.00 h pasacalle por c/ Estació y Ramón y Cajal hasta la pl. Major. Organiza el Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull.

· En la av. Murà, 84.º Concurso de paellas. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas. Patrocina Caixa Rural Vila-real.

· En el Gran Casino, entrega de los XXVI Premios Maig - Memorial Pasqual Batalla. Organizan la Concejalía de Normalización Lingüística y la AC El Guitarró.

· En la c/ Salvador, 62, pasacalle con la charanga Vakalenta. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

· En la av. Murà, 41.ª Comida del concurso de paellas. Organizan la Comisión de Peñas y la Junta de Fiestas. Patrocina Caixa Rural Vila- real.

· En la pl. Major, acto de homenaje al dolçainer Pasqual Juan Rochera, Pasqualet de Vila-real. Organiza el Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull.

· En la c/ Exèrcit, 3, Vamos al toro, pasacalle con la charanga Xacamin. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fem Festa.

· En la c/ Pare Molina, 2, esquina c/ Pere III, remember tascas con los DJ Micky Rubert, Vicent Añó y Juan Briz. Organiza Tejemaneje Bar.

· En la piscina cubierta municipal Yurema Requena, LIII Trofeo Ciudad de Vila-real de natación. XXXIV Memorial José Vte. Martí Barrachina. Organizan el Club de Natación Vila-real y la Concejalía de Deportes.

· En la c/ Crist de la Penitència, 81, guiñotada popular. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.

· En la c/ Bisbe Rocamora, 62, tardeo Garbonet con DJ Palmito. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Garbonet.

· En la pl. Major, ajedrez en la calle. Organiza el Club de Ajedrez Vila-real. Colaboran la Concejalía de Deportes y la Junta de Fiestas.

· En el Recinto de la Marcha, Tardtech festival electrónico. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la c/ Salvador, 60, II Remember Makarró Fest. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Makarró.

· En la pl. Escultor Ortells, 5, tardeo Kalauela con el DJ Felipe. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Kalauela.

· Toro por la vila, con cuatro toros del encierro de la ganadería de Julio de la Puerta con los toros de nombre Lanudo, núm. 60 y guarismo 8; el toro de nombre Maletero, núm. 37 y guarismo 7; el nombre Bondadoso, núm. 43 y guarismo 7, y el nombre Fragero, núm. 29 y guarismo 8. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la c/ Benicarló, 42, tardeo con el grupo Quimbala en las peñas Capçots y L’Esclafit. Organiza la Comisión de Peñas y colaboran las peñas Capçots y L’Esclafit.

· En la c/ Molí, 5, tardeo L’Abellot con el grupo Five. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Abellot.

· En el campanario de la basílica de San Pascual, el grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual realizará el toque manual del avemaría repicado.

· En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, espectáculo y bailes tradicionales Perquè m’agrada. Organiza el Grupo de Danzas El Raval.

· En la c/ Santa Anna, 24, Mi padre no Technàs, tardeo de música house, tech house y techno con los DJ Héctor Sabuco, David Molés, Juan Briz, Mercu y Ferran Llorca. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Calaxut.

· En la Glorieta 20 de Febrer en la av. Cedre, tarde de teatro, con la representación de la adaptación del sainet El descobriment d'Amèrica, de los hermanos Álvaro Quintero. Organiza el Ayuntamiento de Vila-real y colabora la AV Cervantes.

· En la basílica de San Pascual, concierto de carillón en memoria de Doña Ana Viñes Rubert, con versiones de Bach y Vivaldi interpretadas por Tiffany Tu (EUA). Patrocina la Fundación José Gómez Mata y colabora la Concejalía de Tradiciones.

· Toro embolado, con los toros de la tarde y con emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de la Comisión del Toro, ACT Emboladors Júcar y Emboladors Corseteros. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la c/ Bisbe Rocamora, 46, discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Bravatell.

· En la c/ València, 10, DJ Pixo. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Ma que T’agrà.

· En el Raval del Carme, 37, actuación musical de Los Makis. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Pata Negra.

· En el Recinto de la Marcha, macrodiscomóvil hot party. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el parque de la Maiorasga, concierto (sin determinar). Organiza la Junta de Fiestas.

· En la c/ Sant Joan, 47, XIV Jaleo Festival. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Malfardats.

DOMINGO 14 MAYO

· En la c/ Ecce Homo, 61, XXIX Carajillada popular, tradicional elaboración de carajillo y posterior degustación con discomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Sifó.

· En el Recinto de la Marcha, Urban Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el parque de la Maiorasga, XXII Concentración de SEAT 600 y vehículos clásicos. A continuación, desfile por las calles: parque de la Maiorasga, Francesc Tàrrega, Pius XII, Itàlia, Arcadi García Sanz, Matilde Salvador, Europa, França, Grècia i parque de la Maiorasga. Organizan Asociación Cultural Socarrats, Antic Club Motor Castelló y la Junta de Fiestas.

· En el pabellón Sebastián Mora, exhibición de gimnasia artística. Organizan el Club Gimnasia Vila-real y la Concejalía de Deportes.

· Misa en la capilla del Cristo del Hospital, con la asistencia de la reina de las fiestas, las damas de la ciudad y autoridades. Actuará el Coro Ciudad de Vila-real Fundació Caixa Rural Vila-real, dirigido por Miguel Alepuz. A continuación, en el Convent, espai d’art, homenaje a la mujer y al hombre de más edad de la ciudad, con la asistencia de la reina de las fiestas, las damas de la ciudad y autoridades.

· 58.ª Cabalgata de fiestas. Premios a la mejor crítica, al mejor disfraz y a las tres mejores carrozas. Itinerario: av. Francesc Tàrrega, av. Murà y av. Pius XII. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.

· En el camino Santa Cecilia, primera prueba del Concurso San Pascual de colombicultura. Organiza el Club Colombicultura La Unión de Vila-real.

· En la pl. Major, Vila-real Talent, espectáculo del talento artístico de nuestra ciudad. Dirección artística: Rosanna y Gisela Morales. Artistas: Xarxa Teatre en su 40.º aniversario, Orquesta Supramúsica, UM La Lira, Coro Ciudad de Vila-real, Coral Sant Jaume, Coral Veus de Cambra, Óscar Campos, Victoriano Goterris y Pascual Gimeno. Solistas: Manuel Folch, José Goterris, Pascual Andreu y Andrea Font. Coreografías: Vicent Miró, Zoe Rubert y Silvia Giménez. Actuación especial del octeto: Jesús Jiménez, David Flores, Sara Lluch, Alfons Rochera, Jordi Rodríguez, Carles y Albert Bellmunt, Marc Adsuara y las gimnastas Balma Cabedo, Claudia Cabedo, Sandra Corona y Laia Salvador. Presentadoras: Susanna Lliberós y Abel Campos. Organizan las concejalías de Innovación Cultural y Fiestas. Colabora Porcelanosa Grupo con motivo de su 50.º aniversario.

· En el Recinto de la Marcha, macrodiscomóvil hot party. Organiza la Junta de Fiestas.

LUNES 15 MAYO

· En la zona de cadafals, II Exhibición de emboladores con cuatro toros de la ganadería de Capota, a cargo de la ACT Emboladors Júcar. Emboladores: Júcar, El Serrallo, Amigos del Mijares y Emboladoras de Taurinas Maneras. Organiza y patrocina la ACT Emboladors Júcar.

· En los Multicines Sucre de Vila-real, Un san Pascual de cine. Todas las exhibiciones a 3,50 €. Proyecciones por la mañana y por la tarde del 15 al 18 de mayo. Reserva tus entradas en http://www.sucrecines.com

· En la zona de cadafals, cagada del manso. Organiza la ACT Amics de Centelles.

· En la pl. Major, XXIII Gincana de sensibilización ACUDIM. Organiza la Asociación Colectivo Unión de Integración al Discapacitado ACUDIM.

· En la iglesia mayor San Jaime, misa en honor a san Isidro Labrador, con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad. Organizan la Asociación Local de Agricultores y el Consejo Agrario.

· Entrada de vaquillas por las calles Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla y Raval del Carme, y suelta de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de La Espuela. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la casa social de la Congregación de Hijas de María Inmaculada, inauguración de la exposición «Història de la nostra festa». Permanecerá abierta del 15 al 21 de mayo, de

· 18.00 a 20.00 h. Organizan la Congregación de Hijas de María Inmaculada y la Concejalía de Tradiciones.

· En la pl. Major, «La unión es nuestra fortaleza», acción de sensibilización LGTBIQ+ a cargo de Cruz Roja Juventud para conmemorar el 17 de mayo, Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia. Organizan la Cruz Roja y el Ayuntamiento de Vila-real.

· En la basílica de San Pascual, santa misa y último día de novena. A continuación, procesión eucarística (basílica de San Pascual, Mare de Déu de Gràcia, Pare Espuig, Sant Pasqual y pl. Sant Pasqual).

· En la pl. Major, V Elaboración de alioli antes de la xulla, Fiesta de Interés Turístico Provincial. Organiza la Junta de Fiestas. Patrocinan la Fundació Caixa Rural Vila-real, El Casino, La Cooperativa, Pascual Gil SL y la Junta de Fiestas.

· Campaña de alimentos solidarios. Inicio de la recogida de alimentos y donativos solidarios en los porches de la pl. Vila. Organizan Cáritas Interparroquial de Vila- real y la Junta de Fiestas. Colaboran la Comisión de Peñas y la Fundació Caixa Rural Vila-real.

· En la zona de cadafals, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con encierro infantil de carretillas, capeas, concurso de recortes y regalos, a cargo de Bou per la Vila. Organiza la Junta de Fiestas.

· Por las calles de la vila, campaña Coneixement! de reducción de riesgos por el consumo de alcohol, bajo el lema «El exceso agua la fiesta: Coneixement!», organizada por la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas (UPCCA) de la Concejalía de Sanidad.

· En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà (ctra. Onda, 15), cena de xulla de sobaquillo. A las 22.00 h baile con orquesta. Organiza la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.

· En el Raval del Carme, 37, X Entrega de la Pata de Oro al periodista deportivo Javi Mata Gil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Pata Negra.

· Tradicional xulla por las calles de la ciudad, declarada Fiesta de Interés Turístico Provincial.

· En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, xulla de sobaquillo. A continuación, baile con el músico Miguel Ángel. Organiza la Junta de Fiestas. Hasta completar el aforo.

· Animación de la Nit de la Xulla a cargo de charangas de Vila-real que recorrerán las calles y acompañarán a peñas y vecinos para amenizar la noche. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la zona de cadafals, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con carretilla embolada, a cargo de Bou per la Vila. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el Recinto de la Marcha, la gran noche del reggaeton Old School. Organiza la Junta de Fiestas.

MARTES 16 MAYO

· En la c/ Exèrcit, 3, concierto de rock con Distrito. Después, actuación de la Chica Karamelo. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fem Festa.

· En la c/ Salvador, 62, DJ Geri Hawk xulla party. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

· En el parque de la Glorieta, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, a cargo de La Ludoneta. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el campanario de la basílica de San Pascual, toque manual de las campanas, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, a cargo del grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual.

· Toro por la vila, con dos toros de las ganaderías Los Chospes, con el nombre Jalamonte, núm. 69 y guarismo 8, patrocinado por AC Vila-real Taurina, y un toro de la ganadería de La Jotera con el nombre Carceler, núm. 18 y guarismo 9, patrocinado por ACT Bou de Sant Pasqual. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el cruce de la c/ Cova Santa y la pl. Major, concentración de peñas, entidades, vecinos y vecinas para participar en la ofrenda. Organizan la Junta de Fiestas y la Comisión de Peñas.

· Ofrenda de flores con tapiz floral a san Pascual por las entidades ciudadanas, peñas, vecinos y vecinas por la pl. Major, pl. Vila, c/ Major Sant Jaume, c/ Sant Pasqual y pl. Sant Pasqual. Recoge los ramos la Peña El Balconet. Organizan la Comisión de Peñas y la Junta de Fiestas. A continuación, tradicional hoguera, con lugar reservado para los estandartes de las asociaciones y peñas que participan en la ofrenda, que llevarán el garbonet.

· En la basílica de San Pascual, concierto de carillón en memoria de Doña Ana Viñes Rubert, con repertorio tradicional y virtuosístico de carillón, interpretado por Blai Ciurana (Bélgica). Patrocina la Fundación José Gómez Mata y colabora la Concejalía de Tradiciones.

· Toro embolado con los toros de la tarde, patrocinados por las asociaciones taurinas ACT Sant Pasqual y AC Vila-real Taurina, con embolada en la calle de Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de las asociaciones taurinas ACT Sant Pasqual y AC Vila-real Taurina. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la pl. Major, representación del musical Tributo a Rocío Jurado. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el Recinto de la Marcha, Welcome to Dembow Land. Organiza la Junta de Fiestas.

MIÉRCOLES 17 MAYO

· Diana a cargo del Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull por las calles de la ciudad.

· Santa misa pontifical en la basílica de San Pascual, presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Sr. Casimiro López Llorente, obispo de la diócesis de Segorbe-Castelló de la Plana, con la intervención de la Coral Sant Jaume, Veus de Cambra, Orquesta Supramúsica y Unión Musical La Lira, que interpretarán la misa solemne dedicada a Vila-real del maestro Rafael Beltrán, con la asistencia de la reina de las fiestas, las damas de la ciudad y autoridades.

· En la basílica de San Pascual, concierto de carillón en memoria de Doña Ana Viñes Rubert, con repertorio tradicional y virtuosístico de carillón interpretado por Blai Ciurana (Bélgica). Patrocina la Fundación José Gómez Mata y colabora la Concejalía de Tradiciones.

· En el jardín de Jaume I, Jugant, jugant, actividades para los pequeños, con Happy Hinchables. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el parque de la Panderola, mascletada, a cargo de la pirotecnia Martí. Organiza la Junta de Fiestas.

· Procesión en honor a san Pascual, que recorrerá el itinerario siguiente: pl. Sant Pasqual, Mare de Déu de Gràcia, Bayarri, Sant Roc, Sant Antoni, Cervantes, pl. Major, pl. Vila, c/ Major Sant Jaume, Sant Pasqual y pl. Sant Pasqual. Con volteo y repique manual de las campanas de la basílica por el grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual.

· En el camino Santa Cecília, segunda prueba del Concurso San Pascual de colombicultura. Organiza el Club Colombicultura La Unión de Vila-real.

· En el Recinto de la Marcha, reparto de lotes de comida para el Concurso de empedraos. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Junta de Fiestas.

· En el Recinto de la Marcha, 35.º Concurso de empedraos para peñas. Patrocina Ruralnostra. A continuación, macrodiscomóvil. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Junta de Fiestas.

· En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, teatro a cargo de Els XIII, con la representación de la obra cómica y atrevida El diablo quiere ligar, adaptada y dirigida por Valentín Nostrort. Organiza Els XIII.

· En la pl. Major, representación del musical The Revolution. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el Recinto de la Marcha, noche de los empedraos, Empedrao Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

JUEVES 18 MAYO

· En la c/ Exèrcit, 3, karaoke party con degustación de sangría y palomitas en el casal de la Peña Fem Festa. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fem Festa. Patrocina Happy Hinchables.

· En la iglesia Arciprestal, subida al campanario. Horario: de 10.30 a 13.00 h y de 17.00 a 18.30 h. Organiza la Junta de Fiestas.

· Encierro de toros cerriles por el recinto de la vila, por las calles Major Sant Doménec, Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla, Raval del Carme, Molí, av. Pius XII y Cardenal Tarancón, hasta el corro, con reses de la ganadería de Carlos Núñez. Patrocinan la ACT Guarismo 9, la ACT José María Manzanares y la ACT Octavio Chacón. Organiza la Junta de Fiestas. A continuación, en la zona de cadafals y c/ Betxí y Salvador, exhibición de dos toros del encierro. El toro de nombre Alpargatillo, núm. 13 y guarismo 9, y el toro de nombre Lancerito, núm. 27 y guarismo 9. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la pl. Sant Ferran, Jugant, jugant, con Animatemps. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el primer piso del Gran Casino, presentación del número 25 de la revista Font. Organiza la Concejalía de Normalización Lingüística.

· En la pl. Major, detrás del Ayuntamiento, Punto de la Fiesta de Poble en la terraza de Bon Paladar. Organiza la revista Poble y colabora Clínica Sé Tú.

· En el Centro de Congresos, Ferias y Encuentros, fiesta de la 3.ª edad, con paella monumental y, a continuación, baile con orquesta. Organiza la Junta de Fiestas y colabora Caixa Rural Vila-real.

· En el recinto de la feria de atracciones, instalada en la c/ Cardenal Tarancón, junto al jardín de Jaume I, día popular con todas las atracciones a precios reducidos. Organiza la Asociación de Atracciones de Feria de Vila- real (AFEVIL).

· Toro por la vila, con cuatro toros del encierro de la ganadería de Carlos Núñez. El toro de nombre Morisco, núm. 7 y guarismo 7; el toro de nombre Topillo, núm. 31 y guarismo 7; el toro de nombre Alpargatero, núm. 34 y guarismo 7, y el toro de nombre Alpargaterito, núm. 51 y guarismo 8. Patrocinan la ACT Guarismo 9, la ACT José María Manzanares y la ACT Octavio Chacón. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la c/ Pere Gil, 11, actuación de Patxi Ojana. Organizan el restaurante Bárbaro y L’Antic.

· En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado, merienda (hay que hacer la reserva en la asociación). A continuación, baile con el músico Miguel Ángel. Hasta completar el aforo.

· En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, revista hablada Camino, especial fiestas. Organiza la Congregació de Lluïsos.

· En la pl. Major, 40.º aniversario y presentación del nuevo disco en memoria de Isabel Alain de Los Dalton, con los artistas invitados Aitor y José Manuel Casañ. A continuación, concierto de Seguridad Social. Organiza la Junta de Fiestas.

· Toro embolado con los toros de la tarde, patrocinados por las asociaciones taurinas ACT Guarismo 9, ACT José María Manzanares y ACT Octavio Chacón, con embolada en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de la Peña Taurina, Emboladors Betxinencs y Emboladors Els David's. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el Recinto de la Marcha, Ballem junts? San Pascual Edition. Organiza la Junta de Fiestas.

· Punto informativo y pasacalle ambiental. De 10.00 a 12.00 h, por el recinto de la vila y calles de alrededor, campaña itinerante informativa, así como punto informativo en la pl. Major, a cargo del equipo de educadores ambientales de los servicios de recogida y limpieza. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Agricultura, Sostenibilidad, Transición Ecológica, Energética y Medio Ambiente y UTE Vila- real.

VIERNES 19 MAYO

· En la c/ Crist de la Penitència, 81, almuerzo popular. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.

· En la pl. Major, detrás del Ayuntamiento, Punto de la Fiesta de Poble en la terraza de Bon Paladar. Organiza la revista Poble y colabora Clínica Sé Tú.

· Entrada de vaquillas por las calles Zumalacárregui, Salvador, Josep Ramon Batalla y Raval del Carme, y suelta de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de Nacho Claramonte. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el restaurante Els XIII, comida de hermandad de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà.

· En la c/ Tremedal, 25, tardeo solidario a favor de Afanias con el grupo Five. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Llimonaeta.

· En la Casa dels Mundina (c/ Major Sant Jaume, 37-39), inauguración de la exposición de bonsáis. Hasta el domingo 21. Horario de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h. Organiza la Asociación La Plana Amigos del Bonsái.

· En la c/ Lluís Vives, 5, tardeo Peña El Tifó. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Tifó.

· En la c/ Bisbe Rocamora, 46, tardeo. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Bravatell.

· En la sede de la Asociación de Pensionistas y Jubilados La Murà (ctra. Onda, 15), baile. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, VII Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana, el tercer clasificado contra el cuarto clasificado. Patrocina el Villarreal CF y colabora la Concejalía de Deportes.

· En la pl. Major, Jugant, Jugant, talleres a cargo de Trencaperols Produccions y pasacalle con el Grup de Dolçainers i Tabaleters de Vila-real El Trull y la Colla Gegantera. Organiza la Junta de Fiestas.

· Fiestas con ECO en Vila-real. De 18.00 a 22.00 h por las calles Maria Rosa Molas, Jaume Roig y pl. Llaurador, campaña itinerante de reciclaje de vidrio con reparto de merchandising. Colabora la Junta de Fiestas. Patrocinan la Concejalía de Agricultura, Sostenibilidad, Transición Ecológica, Energética y Medio Ambiente y Ecovidrio.

· Suelta de vaquillas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de Evaristo López. Organiza la Junta de Fiestas.

· En c/ Carinyena, 37, I Aniversario de la Peña El Cigarret, discomóvil con DJ JJ Gago y fiesta remember. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Penya El Cigarret.

· En la c/ Pietat, 20, Blas Deejay. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Esquella.

· En el parking ubicado en la c/ Jaume Roig, esquina con la c/ Ducat d'Atenes, BeeЯRock Fest Vol. VII, con conciertos de Mamá Ladilla, Gigatron, Malos Vicios y La Mala Vida. Acto benéfico a favor de la investigación médica para encontrar tratamiento y cura para la distrofia muscular de cinturas 1F/D2. Organizan la Asociación Conquistando Escalones y la Junta de Fiestas. Este acto se retransmitirá en directo a través de la plataforma Twitch en turbolover1984.

· En el Trinquete Municipal Salvador Sagols, VII Trofeo Villarreal CF de pelota valenciana, la gran final. Patrocina el Villarreal CF y colabora la Concejalía de Deportes.

· En la c/ Soledat, 27, tardeo flamenco. Organizan la Asociación Flamenca Andaluza de Vila-real y la Junta de Fiestas.

· En la c/ Pare Molina, 11, esquina con c/ Sant Miquel, actuación de Patxi Ojana. Organiza Pantomima.

· En la basílica de San Pascual, concierto de carillón en memoria de Doña Ana Viñes Rubert. Con repertorio de temas populares de Vila-real, clásicos de cine y contemporáneos interpretados por Augusto Belau (España). Patrocina la Fundación José Gómez Mata y colabora la Concejalía de Tradiciones.

· En la pl. Aliaga, concierto del dúo Yotoco Son. Organiza el bar La Creu.

· En la pl. Llaurador, XVIII Macrocena de sobaquillo de vecinos y vecinas de Vila- real. Reserva de tiques en las sedes de las asociaciones de vecinos y en la Casa de la Fiesta hasta el 13 de mayo. Precio del tique: 1 €, que da derecho a silla y sitio en la mesa, bebida y porrat. Colaboran las asociaciones de vecinos. Organizan la Junta de Fiestas y la Concejalía de Participación Ciudadana.

· En la pl. Llaurador, en la macrocena de vecinos y vecinas, actuación del grupo de baile de la Asociación de Vecinos Barrio del Hospital y, a continuación, la orquesta Montesol. Organiza la Junta de Fiestas. Patrocinan Caixa Rural Vila-real y las concejalías de Participación Ciudadana y Fiestas.

· En la c/ Bisbe Rocamora, 33, IV Discomóvil Peña Tombà. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Tombà.

· En la c/ Crist de la Penitència, 81, IV Discomóvil 10.º aniversario. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Fotuts.

· En el Raval del Carme, 34, discomóvil festiva Casal i Punt. Organiza la Comisión de Peñas, colabora la Peña Casal i Punt y patrocina Ruralnostra.

· En el Recinto de la Marcha, Diez Macro Festival. Organiza la Junta de Fiestas.

SÁBADO 20 MAYO

· En la c/ Mare de Déu dels Desemparats, 2, discomóvil 11.ª fiesta del gomet. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Titubà.

· En la c/ Zumalacárregui, 14, actuación de Impostores. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Balconet.

· En el Raval del Carme, 20, L’Abaetjo party music con los DJ Carlos Bru, Jorge Moliner, Carlos Barrera, Juan Briz y Saimon. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña L’Abaetjo.

· Vacas enfundadas en la zona de cadafals, a cargo de la ganadería de Capota. Organiza la Junta de Fiestas.

· En el restaurante La Brasa (av. Grècia), inscripción para el XI Rally Vespa-real, que comenzará a las 9.00 h y hará un recorrido por la provincia. Organiza Vespa Club Vila-real.

· En el circuito de automodelismo del pabellón Sebastián Mora, entrenamientos del Campeonato FACV 2023. Organiza la Asociación Cultural Club Nitro 15.

· En la Casa dels Mundina (c/ Major Sant Jaume), exposición de bonsáis. Hasta el domingo 21. Horario de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h. Organiza la Asociación La Plana Amigos del Bonsái.

· Entrada de toros y vacas por el recinto de la vila, con reses de la ganadería de Capota. Patrocina la Junta de Fiestas.

· En el Auditorio Municipal Músico Rafael Beltrán Moner, acto de homenaje de las bodas de oro matrimoniales, presidido por el alcalde de la ciudad, José Benlloch Fernández, y con la asistencia de la reina de las fiestas y las damas de la ciudad.

· En el campanario de la basílica de San Pascual, el grupo de Amigos de las Campanas de San Pascual realizará el toque manual del ángelus.

· En el restaurante Els XIII, comida de hermandad, organizada por la Asociación de Pensionistas y Jubilados El Prado. A continuación, baile con el músico Miguel Ángel en la sede de la asociación.

· En la pista de la av. Europa, Campeonato local de bolos serranos. Organizan el Club de Bolos Serranos Vila-real y la Concejalía de Deportes.

· En la c/ Bisbe Rocamora, 62, tardeo Garbonet con DJ Xay. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña El Garbonet.

· En la c/ Rei En Jaume, 13, fiesta Postisound. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Postiguet. Patrocina Ruralnostra.

· En el Recinto de la Marcha, megatardeo remember. Organiza la Junta de Fiestas.

· Toro por la vila, con los toros de la ganadería de Madroñiz de nombre Victorioso, núm. 77 y guarismo 6, y el toro de nombre Espléndido, núm. 71 y guarismo 6, patrocinados por la Comisión de Peñas.

· En la c/ Salvador, 62, verbena con Sonia y sus Secuaces. Organiza la Comisión de Peñas y colabora la Peña Beu i Fuig.

· En la c/ Pare Molina, 11, esquina con la c/ Sant Miquel, actuación de rock del grupo Five. Organiza el restaurante Pico de Gallo.

· En la pl. Sant Pasqual, X Encuentro de Pascuales y Pascualas y V Encuentro de apellidos Villarreal. Organiza la Junta de Fiestas.

· En la basílica de San Pascual, concierto de carillón en memoria de Doña Ana Viñes Rubert. Con repertorio de temas populares de Vila-real, clásicos de cine y contemporáneos interpretados por Augusto Belau (España). Patrocina la Fundación José Gómez Mata y colabora la Concejalía de Tradiciones.

· En la pl. Vila, Gegants de festa, pasacalle con charanga por el recinto de la vila. Organiza la Colla Gegantera de Vila-real y colaboran las concejalías de Fiestas y Tradiciones.

· Toro embolado, con los toros de la tarde y con emboladas en la c/ Josep Ramon Batalla, en el cruce con el Raval del Carme, a cargo de Emboladors Germans Batalla y Emboladors La Contornà. Organizan la Comisión de Peñas y la Junta de Fiestas.

· En la pl. Major, concierto de Varry Brava. Patrocina y organiza la Junta de Fiestas.

DOMINGO 21 MAYO

· En el Recinto de la Marcha, San Pascual Closing Fest. Organiza la Junta de Fiestas.

· Desmontaje de cadafals.

· En el campo municipal de fútbol Flors, concurso de pájaros cantores. Organizan la Asociación Ornitológica El Pardillo y la Concejalía de Deportes.

· En el circuito de automodelismo del pabellón Sebastián Mora, clasificación y final del Campeonato FACV 2023. Organiza la Asociación Cultural Club Nitro 15.

· En la Casa dels Mundina (c/ Major Sant Jaume, 37-39), exposición de bonsáis. Hasta el domingo 21. Horario de 10.00 a 13.30 h y de 17.00 a 20.00 h. Organiza la Asociación La Plana Amigos del Bonsái.

· En el parking de la c/ Matilde Salvador, concentración del Club Motero Bikers Women Team, I Aniversario de motos de alta cilindrada de mujeres. Con ruta por la ciudad y finalización en el Skate Park.

· En el Espai Jove, XIX Campeonato de ajedrez Ciudad de Vila-real. Organiza el Club de Ajedrez Vila-real. Colaboran las concejalías de Deportes y Juventud.

· En el camino Santa Cecília, tercera prueba del Concurso San Pascual de colombicultura. Organiza el Club Colombicultura La Unión de Vila-real.

· En la pl. Major, concierto de June & amigos con el espectáculo La música no tiene edad. Organiza la Junta de Fiestas.

· Traca final de fiestas, desde la basílica de San Pascual hasta el Ayuntamiento. A continuación, correfoc a cargo de Produccions Scura y de la charanga Reality Show, por la pl. Major y las calles Cervantes, Mare de Déu dels Dolors, Penitència, Vilavella, av. Itàlia, Sant Manuel y Pascual Font de Mora, hasta el parque de Alaplana. En el parque de Alaplana (c/ Sant Manuel y Pascual Font de Mora), castillo final de fiestas a cargo de la pirotecnia Martí. Organiza la Junta de Fiestas.