A Vila-real ja comencen a fer-se notar les ganes del veïnat per viure una nova edició de les festes patronals de Sant Pasqual, les primeres amb absència total de les restriccions establides per a les autoritats sanitàries per a lluitar contra la pandèmia de la covid-19 i que es van anar retirant-se a poc a poc des d’ara fa un any.

Ahir es va viure, novament, una autèntica bogeria dels ciutadans a l’hora de recollir el llibret de festes. Des de bon matí ja es podia observar una llarga cua de persones al carrer Major Sant Jaume, esperant que s’obriren les portes del Gran Casino, edifici que novament va centralitzar el repartiment dels programes. Programa oficial de las fiestas de Sant Pasqual 2023 en Vila-real Com és costum, la reina de les festes, Gracia Gumbau, i les dames de la seua cort d’honor --Lucía Serrano, María López, Sulema Sánchez, Paula Roures, Irene Quirós i María Bellido-- són les encarregades de lliurar als veïns els llibrets i continuaran fent-ho hui, fins a les 15.00 hores. Com van confirmar a Mediterráneo des de la Junta de Festes, només en la jornada d’ahir es van repartir al voltant de 8.000 dels 11.000 exemplar editats enguany, de manera que només resta per donar 3.000 programes. La publicació inclou més de 200 activitats de diferents tipus, des de les de caràcter taurí, com els dos encierros o l’exhibició de 16 exemplars entre els dissabtes 13 i 20 de maig; a les musicals, amb concerts de reconeguts artistes i grups i espectacles de les característiques del Vila-real Talent o del de June & Amigos, que suposa el comiat d’aquest vila-realenc damunt dels escenaris. En temps rècord Precisament, la Junta de Festes i, de manera especial, els membres de la Comissió d’Espectacles, van aconseguir ahir, en temps rècord, trobar una artista de prestigi que substituirà a Efecto Pasillo com a cap de cartell dels concerts de les festes de Sant Pasqual. Es tracta de la cantautora Merche, que està de gira amb el seu últim disc, que rememora els 20 anys de trajectòria. ¿Quién sustituye a Efecto Pasillo? Esta conocida cantante actuará en las fiestas de Vila-real El regidor de l’àrea, Diego Vila, va agrair «el treball a contrarellotge de la Junta de Festes, per trobar una artista com Merche en menys de 24 hores, després de la suspensió del concert d’Efecto Pasillo». Muntatge dels cadafals D’altra banda, els cadafals ja formen part de la imatge del recinte de la vila, després que ahir es completara la seua instal·lació en l’espai reservat a aquestes estructures en la confluència dels carrers Raval del Carme i Josep Ramon Batalla (Barranquet). En l’actualitat, el procés és més ràpid, donat que els cadafals ja arriben muntants damunt de camions. Junta de seguretat L'alcalde de Vila-real, José Benlloch; i la subdelegada del Govern, Soledad Ten, van presidir també ahir la Junta Local de Seguretat amb motiu de les festes patronals de Sant Pasqual, en la qual es va acordar activar un dispositiu especial que desplegarà prop de 450 efectius durant els 10 dies d'actes. La Junta Local de Seguretat ha comptat també amb la presència de l'inspector en cap provincial de la Policia Autonòmica, Juan Carlos Calahorra; el cap del Grup Operatiu, Antonio Aguilar; el tinent adjunt de Guàrdia Civil, Raúl Bel; el cap de la Comissaria de la Policia Nacional en Vila-real, Pedro Ortín; i el cap de la Policia Local; José Ramón Nieto, a més de la regidora de Seguretat Pública i Emergències, Silvia Gómez; i el regidor de Festes, Diego Vila. En la reunió, s'ha tancat l'operatiu de vigilància per als festejos que, com és habitual, comptarà amb la màxima col·laboració i coordinació entre els tres cossos de seguretat. Es reforcen els torns i la presència policial, amb la implementació de vigilàncies i controls per a prevenir incidents i garantir la seguretat i la convivència en les festes. El protocol contempla la creació del Punt Violeta com a punt d'informació, sensibilització i atenció a les dones que puguen ser víctima de violència masclista.