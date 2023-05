Un año, la cabalgata de las fiestas de Sant Pasqual llenó ayer domingo el vial que cruza de norte a sur el casco urbano de Vila-real y que está formado por las avenidas Francesc Tárrega, La Murà y Pius XII. Un desfile que recuperó el esplendor de los años previos a la pandemia del covid-19 pero que, por el contrario, no estuvo exento de polémica.

En este caso, una de las peñas, Fem Festa, decidió no salir en la cabalgata porque, pese a solicitarlo en el formulario unas semanas antes, no se les facilitó una charanga. “Cuando rellenas el formulario siempre lo ponemos, pero este año nos han dejado sin esa charanga”, afirman. Lo cierto es que no salieron los integrantes de este colectivo festivo, aunque sí su carroza vacía de gente, con lemas que hacían referencia a la época medieval.

El malestar de la peña Fem Festa lo han hecho público, no solo directamente a los responsables de la Comissió de Penyes, organizadora de la cabalgata, sino también a través de las redes sociales. “En el acto más importantes de nuestras fiestas, la Comissió de Penyes de Vila-real ha decidido que la peña Fem Festa no tenía derecho a charanga, como el resto de peñas que forman parte de la comisión. Muchas horas de trabajo para nada. Si la Comissió de Penyes no está con las peñas para qué está?”, señalan.

El desfile ya estaba iniciado

Por su parte, la presidenta de le entidad organizadora, Susana García, explica que no se pudieron realizar cambios “porque la cabalgata ya se había iniciado, incluso los primeros que salieron ya estaban llegando al final”. Y asegura “estar muy disgustada, porque dos de sus integrantes están en la Junta de Festes y uno ha estado en la Comissió de Penyes y saben cómo funciona esto”.

Los peñistas afectados afirman que una carroza más atrás “una de las peñas llevaba música y encima había charanga”. En este sentido, Susana García explica que el colectivo en cuestión “no nos informó de que llevarían música ellos, si nos lo hubieran dicho al inicio del desfile a lo mejor hubiéramos podido efectuar algún cambio”.

En cualquier caso, y pese a este contratiempo y el malestar existente en uno y otro lado con la cabalgata de las fiestas de Vila-real de fondo, las celebraciones patronales de Sant Pasqual siguen su curso y, con toda seguridad, cerrarán la herida abierta con la multitudinaria cabalgata.