El Gran Casino de Vila-real va acollir, dins la programació de les festes patronals de Sant Pasqual, el lliurament dels Premis Maig–Memorial Pasqual Batalla, convocats per la Regidoria de Normalització Lingüística en col·laboració amb l'Associació Cultural El Guitarró, on, a més del tradicional premi de contes, amb una dotació de 600 euros, s’ha atorgat un nou guardó de novel·la curta, amb una dotació de 2.000 euros per a l’obra guanyadora.

En aquesta vint-i-sisena edició, s’han presentat 64 originals al premi de narrativa breu, dels quals el Jurat d’aquesta modalitat, format per la regidora de Normalització Lingüística, Noelia Samblás; les tècniques de la mateixa regidoria, Carme Martí i Elena Chiva; el representant de l’AC El Guitarró, Pasqual Broch, i l’escriptor, Vicent Usó, ha decidit que el conte guanyador siga Diari de jo, de Robert Prat i Feliu. Mentre que, al premi de novel·la curta, han optat un total de 24 obres.

El Jurat d’aquesta última modalitat ha estat format per noms de prestigi dins de l’àmbit literari, com ara les escriptores Anna Moner i Núria Cadenes, l’editora Carol Borràs, el traductor i editor Ricard Vela i el professor de l’UJI Enric Portalés. El premi de la modalitat de novel·la curta l’ha guanyat Germà Garcia Belmonte, amb l’obra Quan mou la carlinada, que es publicarà pròximament per l’editorial Bromera.

El paisatge del Maestrat, Els Ports i l'Alcalatén

El Jurat valora l’obra guanyadora amb aquestes paraules: «Si observàreu els camins ara que es fa de nit, hi veuríeu un xiquet que va a peu. Sol… Així comença Quan mou la carlinada. Una obra en què Germà Garcia Belmonte ens orienta la mirada cap al paisatge de les comarques del Maestrat, els Ports i l'Alcalatén.

L'autor fa ús d'un dels episodis més traumàtics que va patir aquesta part del nostre territori, les guerres carlines, com a excusa per mostrar la seua fascinació pel lloc. Un paisatge abandonat, amb un encant singular, ple de masos, molins, assagadors, barraques i aljubs. Tot articulat, en bona part, per quilòmetres i quilòmetres de parets de pedra seca. Un paisatge en estat de letargia que sembla està esperant el retorn d'aquells que el van habitar.

L'autor ens convida a descobrir les ombres de la gent del passat que el va construir en aquests indrets erms i despoblats a través d’un lèxic vivíssim, ric i fortament arrelat al territori.»

El guanyador de la modalitat de novel·la curta, Germà Garcia Belmonte, és del Port de Sagunt, però s’ha criat i viu a Castelló de la Plana. Encara que és científic de professió, es declara humanista de caràcter. És per això que ha publicat el recull d’articles Senyals del Territori (Scito Edicions, 2018) i el llibre de relats breus Contes de la ciutat adormida (Unaria, 2021).

El guanyador de Manresa

El guanyador de la modalitat de narrativa breu, Robert Prat i Feliu, és de Manresa i ens conta que el seu interés per l’escriptura no va nàixer fins a l’any 2019, mentre acabava els seus estudis de Física i Matemàtiques a Viena, on va escriure la seua primera novel·la breu, Neva. Més endavant va continuar la seua formació amb el màster d’Escriptura de Guió Audiovisual a La Casa del Cine de Barcelona, on va escriure el guió del llargmetratge Simbiosi, i un curs d'escriptura creativa a la Universitat Autònoma de Barcelona.

Enguany el lliurament dels Premis Maig no només s’ha celebrat en el seu mes natural, sinó que ha tornat a la setmana de festes patronals en honor a Sant Pasqual. La regidora de Normalització Lingüística, Noelia Samblás, manifesta que «aquesta celebració durant les festes té un significat molt especial perquè precisament els Premis Maig van nàixer per l’interés de la Penya El Guitarró a contribuir a la festa des de vessants diferents, com ara promocionar la cultura i la nostra llengua. Fruit d’aquesta implicació, al setembre de 1996, va sorgir la idea de convocar un premi literari, la primera edició del qual es va celebrar al mes de maig de 1997. L’èxit de la primera edició va fer que, a partir de la segona edició, ja comptara amb la col·laboració municipal que, afortunadament, s’ha consolidat al llarg dels anys i de la qual estem molt orgullosos».

L’acte ha estat conduït per l’escriptor i membre de l’AC El Guitarró, Vicent Usó, que ha declarat que està molt satisfet per aquesta renovació i ampliació dels premis que «ajudarà a consolidar encara més els Premis Maig-Memorial Pasqual Batalla com una cita de referència dins el panorama literari valencià, però també més enllà, al Principat i a les Illes. Així ho demostra el fet que hi aspiren 88 obres i que la novel·la guanyadora siga publicada per l’editorial Bromera, una de les més importants del nostre domini lingüístic».