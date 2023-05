Tot un èxit i un rècord de participació. Així va estar anit el macrosopar de veïns que, organitzat per la regidoria de Participació Ciutadana y la Junta de Festes, va reunir a la plaça del Llaurador 2.600 ciutadans de Vila-real, pertanyents a una quinzena de col·lectius de la ciutat. La regidora de l’àrea, Miriam Caravaca, es va mostrar «molt satisfeta, donada la gran acceptació d’aquest esdeveniment», l’objectiu del qual és sumar sinergies entre les diferents agrupacions ciutadanes de Vila-real. El grup de ball de l’associació del barri de l’Hospital i l’orquestra Montesol van amenitzar la vetlada.

D’altra banda, fins demà, estarà oberta, de 18.00 a 20.00 hores i en la seu de la Congregació de Filles de Maria Immaculada, l’exposició titulada Història de la nostra festa, en la qual es fa un repàs als centenars d’actes que amb motiu de la festa de la Puríssima ha celebrat aquesta entitat.

Les festes patronals de Sant Pasqual arriben a la fi i ho fan també amb actes entranyables, com el que protagonitzaran diumenge a la vesprada June & Amigos, La música no tiene edad, amb el que Juan Gaspar Nebot diu adeu als escenaris després de 67 anys de trajectòria musical.

Música solidària

Mamá Ladilla, Gigatrón, Malos Vicios i La Mala Vida van posat ahir la música al BeeRRock Fest, organitzar per l’associació Conquistando Escalones per a recaptar fons per a trobar un remei per a la distròfia muscular de cintures 1F/D2 i el VIH. I les penyes la Barreja, la Bestia i Llimonaeta van omplir en la seua cita musical solidària a favor d’Afanias Castelló amb l’actuació de Five.