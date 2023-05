El regidor de Festes, Diego Vila, i el comissari principal cap de la Policia Local de Vila-real, José Ramón Nieto, han presentat el balanç de les festes patronals de Sant Pasqual que van finalitzar ahir diumenge, en el qual destaca l'elevada participació en els actes programats i l'absència d'incidents greus, així com la reducció de les queixes per molèsties de penyes respecte a les festes de 2022. Les celebracions, que han desplegat més de 200 actes per tota la ciutat, han finalitzat amb un total de 50 queixes per molèsties dels casals, enfront de les 57 del passat any i sense que haja hagut de procedir-se al tancament de cap casal, tal com ha explicat Nieto.

El regidor de l'àrea ha destacat la “gran tasca de la Junta de Festes, amb Toni Carmona com a president, i les diferents comissions que integren la junta –espectacles, cultura, protocol, bous¬-, i a les quals cal agrair tot l'esforç que, de manera voluntària, realitzen perquè puguem gaudir d'unes grans festes”. Vila ha destacat, així mateix, el paper de la Comissió de Penyes, amb Susana García al capdavant, “i un equip que també ha estat a l'altura amb actes que han resultat tot un èxit com són les paelles, el concurs de empedrats o la cavalcada”.

Revulsiu per als negocis

“Han sigut més de 200 actes que han omplit de gent Vila-real, alguna cosa que sens dubte és també un revulsiu per als nostres comerços i establiments, que encara estan passant per dificultats”, subratlla l'edil. Amb tot, i encara que Vila incideix en què el balanç d'organització i participació és positiu, el regidor de Festes també reconeix que “hem de fer autocrítica sobre aquelles qüestions que és necessari millorar”.

En aquest sentit, ha denunciat “l'actitud d'aquelles persones que generen molèsties o desperfectes, que no respecten el descans dels veïns o que embruten la ciutat, persones que no ens representen”. Sobre aquest tema, ha fet una crida a la “conscienciació” perquè “les festes són imatge per a la nostra ciutat i és important acabar amb els comportaments incívics”.

En relació a les molèsties per l'activitat de les penyes, Vila ha posat l'accent en el bon funcionament de la mesura implantada enguany, per a limitar les actuacions al carrer i controlar els nivells de soroll, un control que “ha permés celebrar al voltant de mig centenar d'actuacions i discomòbils sense registrar molèsties importants”.

Mesures efectives

Per part seua, José Ramón Nieto ha qualificat el balanç de les festes com a positiu des del punt de vista de les queixes, ja que s'han registrat un total de 50 enfront de les 57 del passat any i “les mesures per a controlar tant el número com els decibels de les discomòbils han resultat efectives perquè no hi ha hagut queixes pel tema de les actuacions”.

Així mateix, el responsable policial també ha remarcat que no ha hagut de procedir-se a la clausura de cap casal dels 435 que té registrats el consistori. En el balanç també s'han registrat 14 denúncies per alcoholèmia; dos per conduir sense llicència; huit denúncies per temes relacionats amb el consum o tinença de drogues; i 10 denúncies per desobediència o falta de respecte a l'autoritat. També s'han registrat tres detencions. Quant als actes taurins, s'han produït tres agafades però en tots els casos els ferits evolucionen favorablement.

Finalment, el regidor de Festes ha agraït el treball de la Policia Local, Protecció Civil i forces i cossos de seguretat, sanitaris, Junta de Festes, Vero Cerón en la secretaria tècnica de Junta, Comissió de Penyes, departaments municipals, i en general a la societat civil i associacions que han col·laborat en la celebració dels festejos.