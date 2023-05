L’Ajuntament de Vila-real ha rebut l’informe de viabilitat del futur centre de salut de Torrehermosa, que serà el quart de la localitat. El document, remés pel servei d’Atenció Primària del Departament de Salut de la Plana, constata la idoneïtat de l’edifici de l’antiga biblioteca de Solades per a albergar la nova infraestructura sanitària. De fet, es preveu que en uns dies es licite la redacció del projecte, una vegada donat el vistiplau dels tècnics a l’actuació.

L’estudi de viabilitat ha conclòs ara el seu procés perquè en els últims mesos ha sigut necessari modificar el projecte previst per al centre de salut de Torrehermosa a causa dels sobrecostos per l’increment de preus, qüestió que es va aprofitar per part de l’Ajuntament, en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat, per a incorporar nous recursos i serveis per a aquest quart centre de salut. D’aquesta manera, ha sigut necessari tornar a fer el treball d’avaluació de la viabilitat de l’immoble.

I és que, fa tres anys quan es va començar a plantejar l’ús de la biblioteca de Solades per a habilitar aquest recurs sanitari, es contemplava un ambulatori auxiliar. Inclús es quedava sense habilitar la primera planta de l’edifici, que es reservaria per a futures ampliacions dels serveis sanitaris.

Però, amb la pujada dels preus de material i de l’energia i la demora generada per la complexitat de la cessió de l’immoble per part del Govern central, des de l’Ajuntament i des del Departament de Salut de la Plana es va fer força per a, a més de recalcular els costos, fer una obra més completa, per tal de donar forma a un centre de salut amb igualtat de serveis respecte als de La Bòvila, Carinyena i Dolores Cano i Royo (barri del Pilar).

Les prestacions

Quant a les prestacions d’aquest recurs sanitari, es preveu que atenga una població de 9.000 habitants. Entre altres dependències, s’habilitarà una àrea de medicina familiar, amb cinc consultes de medicina de família i cinc d’infermeria, una àrea de pediatria amb dues consultes i una d’infermeria pediàtrica; una àrea d’atenció a la dona, amb una consulta de matrona i una sala d’educació sanitària; també hi haurà una àrea d’extraccions perifèriques, una àrea de treball social i una àrea de rehabilitació, amb gimnàs i una consulta, a més d’altres àrees complementàries per a administració i magatzem.

Com va avançar Mediterráneo el passat mes de març, la Conselleria de Sanitat xifra en quasi 2,8 milions d’euros la inversió a realitzar per a crear el nou centre de salut que donarà servei a la zona centre i que, a més, es postula com un pilar fonamental per a revitalitzar el nucli antic de Vila-real que, en les darreres dècades, viu un procés de despoblament.

El director general d’Infraestructures Sanitàries, Jaime Peris, va explicar a aquest periòdic que «es tracta d’una obra que, com a mínim, no estarà finalitzada fins d’ací a dos anys». Malgrat això, assegura que els diners per a fer el projecte estan consignats.