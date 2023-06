Més plats servits que en l’edició del 2022. Aquest és el resultat que ahir es va fer públic respecte a l’evolució de la 15a Ruta de la Tapa de Vila-real, que es va desenvolupar del 19 d’abril al 7 de maig. I és que els bars i restaurants participants van donar a tastar als seus clients un total de 12.563 tapes, amb un impacte econòmic de més de 50.000 euros. Unes xifres superiors a les enregistrades a la tardor de 2022, quan es van confirmar poc més de 10.000 serveis i 40.300 euros d’impacte.

Des de l’Associació d’Hostaleria i Oci de Vila-real (Ashiovi), i també l’Associació Gastronòmica i l’Ajuntament han mostrat la seua satisfacció pels resultats de l’edició de 2023, en la qual es van recuperar les dates habituals, després que l’any passat se celebrara la cita a la tardor, en alçar-se les restriccions per la covid.

Els guardonats

En aquesta campanya de la Ruta de la Tapa, en la qual van participar 15 establiments, el primer premi de la votació popular a la tapa de lliure elecció ha estat per a Booncata, que també ha obtingut el reconeixement dels clients a la millor elaboració amb taronja.

Quant al premi del jurat professional, la millor tapa de lliure elecció ha sigut la de Pantomima Tapes i Brases; i en la millor tapa de taronja ha repetir reconeixement la de Booncata, segons el jurat. Quant al premi especial del jurat a la presentació, innovació i creativitat ha sigut per a Els XIII.

El llistat de premiats es completa de la següent manera: 2n premi de la votació popular: Vaca Negra (tapa de lliure elecció) i El Cortijo (tapa amb taronja); 2n premi del jurat professional: Bonica (tapa lliure elecció i amb taronja); 3r premi de la votació popular: El Caldero Rojo (lliure elecció) i Pantomima (tapa amb taronja); 3r guardó del jurat: El Cortijo (lliure elecció i amb taronja).

La novetat d'enguany

Cal recordar que enguany, com a principal novetat, s’han entregat premis en metàl·lic de 500 euros als establiments que han obtingut el primer premi en les diferents categories, tant en la votació del públic com del jurat. Un jurat que ha estat format per Carlos Sales, de la Natura morta de Carlos; Carlos Blay, gerent de Porcelanosa; Roberto Bosquet, el conegut Xef Bosquet; Conchita Ibáñez, presidenta de l’Associació de Mestresses de casa; i Alberto Arnal, gerent de Makro.

En la gala de premis, celebrada al Gran Casino, també es van lliurat els vals de 50 euros als agraciats en el sorteig entre el públic de la Ruta de la Tapa. Així mateix, els establiments van realitzar la tradicional col·laboració solidària, que en aquesta ocasió ha sigut per a l’Associació de Persones Sordes de Vila-real (Apesovil).

Alhora es va aprofitar per a reconéixer el suport dels col·laboradors i patrocinadors: Ruralnostra, Porcelanosa, Revimed, Multiópticas i Industrias Tello.