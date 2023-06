Cuando faltan tres días para que se constituyan los nuevos ayuntamientos surgidos tras las elecciones del pasado 28 de mayo, el alcalde de Vila-real y candidato del PSPV-PSOE, José Benlloch, ha tendido la mano al resto de fuerzas políticas que lograron representación (PP, Compromís y Vox) para "trabajar juntos en la defensa de los intereses de nuestra ciudad".

A través de un comunicado emitido desde el propio PSPV-PSOE, Benlloch se muestra convencido de que "trabajando juntos y juntas, reforzando lo que nos une más que las diferencias, legítimas y más aún en democracia, superaremos todas las dificultades y lograremos avanzar".

El munícipe ha aprovechado las reuniones mantenidas hoy mismo con representantes electos del PP, Compromís y Vox, para solicitarles "que se abstengan en la votación (del próximo sábado, 17 de junio) y contribuyan a la gobernabilidad de Vila-real". Y anuncia que, tras la decisión de los nacionalistas de no entrar, al menos en lo que queda de año, en el ejecutivo local, "presentaré mi candidatura a la alcaldía".

Un nuevo tiempo

"El mandato de la ciudadanía abre un nuevo tiempo en Vila-real. Mandato que nos ha llevado a entablar un proceso de conversaciones previo a la votación de investidura por el que quiero agradecer especialmente a Compromís su voluntad de diálogo y su trabajo de colaboración para garantizar la gobernabilidad y la defensa de los avances sociales y de derechos conseguidos en los gobiernos progresistas en los que hemos compartido responsabilidades los últimos años", señala.

Benlloch anuncia que "a partir del lunes trabajaré, junto a mis compañeros y compañeras del grupo municipal socialista, como siempre lo he hecho, con diálogo, consenso y acuerdos, pensando en Vila-real y poniéndolo primero". Y añade: "Siendo mi prioridad el equilibrio, la prudencia y la responsabilidad en la gestión municipal, para no dejar de avanzar, y teniendo muy presente que nuestra obligación es gestionar no sólo el presente, sino también las crisis del pasado y sentar las bases para el futuro".

"Es momento de cambios"

El primer edil vila-realense incide en que "es momento de cambios en nuestro entorno; en la Generalitat, la Diputación, en muchos pueblos y ciudades vecinos con los que compartimos retos, gestión de problemas y oportunidades comunes. Nos enfrentamos a una década crucial para garantizar el avance y progreso de nuestra ciudad, con la mirada en el horizonte del 2030, en la nueva Vila-real del siglo XXI, SIOSI: más sostenible, más inclusiva, con más oportunidades y más innovadora".

Y hace hincapié en que, por delante, "tenemos importantes retos". Así marca como prioritarios "el saneamiento económico del Ayuntamiento que garantice la viabilidad futura del proyecto; los proyectos pendientes de otras administraciones; aprovechar la oportunidad de los fondos europeos y fortalecer nuestra conexión con Europa; los proyectos locales pendientes, que la covid-19, las graves dificultades económicas heredadas o el impacto de la guerra rusa contra Ucrania han retrasado; mantener nuestra alianza con la sociedad civil; y reforzar la defensa de los nuestro".