La Policía Local de Vila-real ha activado un dispositivo de búsqueda de un novillo que habría escapado de alguna finca y que fue visto por primera vez ayer por la tarde deambulando por el término municipal. Concretamente, la Policía Local recibió un aviso sobre las 19.15 horas de unos vecinos que habían visto al animal en la zona de la partida Madrigal conocida como San Fermín. Los agentes del cuerpo local comprobaron que se trataba de un novillo y tras seguirle por una zona cercana al río Millars le perdieron el rastro por los alrededores de la empresa Zirconio, donde fue visto por última vez.

La Policía Local de Vila-real mantiene activo el dispositivo de búsqueda, a través de la patrulla rural y con el uso de un dron. También se ha contactado con los ganaderos de la zona por si fuera necesaria su ayuda y para averiguar si ha podido escapar de alguna finca del municipio o de localidades vecinas.

Solicitan la colaboración ciudadana

Desde el cuerpo policial se pide precaución a la población y también colaboración para que, en caso de que alguna persona vea al animal, llame al 092.

Según ha podido saber Mediterráneo las ganaderías ubicadas en el término municipal de Vila-real han constatado que no les falta ninguno de sus ejemplares, por lo que no se descarta que el animal se haya escapado de alguna finca particular en el que le estaba criando sin autorización.