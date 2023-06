Que Vila-real és un bressol d’artistes, especialment de carrer, és una evidència des de fa ja diverses dècades. Bona mostra d’aquest lideratge és el Festival de Teatre de Carrer que se celebra a la ciutat des de fa 35 anys. I fruit d’aquesta passió per les arts escèniques va nàixer l’Escola Municipal de Teatre en la dècada dels noranta.

Una escola que es va apagar després durant uns anys, però que en 2012 va reviscolar de la mà de l’aleshores regidor de Cultura, Alberto Ibáñez, i sota la direcció de la companyia vila-realenca Scura Splats. I després d’un lleuger impàs d’uns mesos, en 2016 va rebre un nou impuls, aquesta vegada amb la gestió de la jove agrupació teatral de La Fam i al seu cap Sergio Heredia.

Precisament ahir, l’actual Escola Municipal de Teatre i Arts de Carrer (EMTAC) va tancar el curs en l’Auditori Municipal, en l’apartat dels grups infantil i juvenil. I hui ho faran els dels adults. «Les mostres que fem per a posar fi al període formatiu són una mesa de festa en la qual, i amb propostes que trien els mateixos alumnes, es fa una actuació que és com un resum d’uns 30 minuts de durada de tot el que han aprés al llarg de l’any», explica Heredia.

Creació escènica

Pel que fa a la jornada de hui, l’Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner acull les representacions dels tres grups d’adults de l’EMTAC. Un total de 35 artistes també posaran damunt l’escenari un recull d’accions que s’emmarquen dins les diferents disciplines que s’imparteixen en l’escola municipal, a càrrec de Fanfi García i Amanda Aguilella. Un dels grups, el de creació, l’integren persones algunes de les quals ja sumen 10 anys de pràctiques en aquesta iniciativa que, en l’actualitat, torna a estar en procés de licitació per a iniciar la pròxima temporada.

Com declara Heredia, els alumnes de l’EMTAC participen en tres mostres de similars característiques al llarg del curs: abans de començar les vacances de Nadal; una altra al voltant del Dia Mundial del Teatre i la que es fa ara per tal de concloure la formació.

El director de l’escola i a l’hora de la companyia de teatre La Fam incideix en el fet que la iniciativa formativa és un bressol d’artistes perquè, malgrat que s’inscriuen per afició, hi ha qui decideix seguir formant-se en centres oficials de Barcelona o València, per acabar fent les seues propostes o treballar en agrupacions establides, com són en Vila-real Xarxa Teatre, Scura Splats, Visitants o La Fam.