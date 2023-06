Vila-real se suma un año más a la conmemoración del Día Internacional del Orgullo LGTBI+ con una jornada reivindicativa, promovida por la asociación Afym LGTBI+ y la Concejalía de Igualdad. Con esta jornada, en la que se leerán el manifiesto de Afym y el documento consensuado por los grupos políticos con representación en el consistorio --a excepción de Vox--, Vila-real da continuidad a las iniciativas impulsadas en los últimos años en defensa de los derechos de las personas LGBTI+ como la declaración institucional como Ciudad respetuosa con la libertad sexual, la edición de la Guía práctica para el tránsito de las personas trans y sus familias o la visibilización del colectivo con acciones como los bancos arcoíris o el despliegue de la bandera LGTBI+ en edificios institucionales.

De hecho, la colocación de la bandera de Afym LGBTI+ en el balcón de la Casa dels Mundina dio inicio el pasado 1 de junio al mes del Orgullo, con la participación de la presidenta de la entidad, Soraya Porta, concejales y concejalas de la corporación y el Grup de Dones de Vila-real, representado por Ana Claramonte.

La conmemoración del Día Internacional de Orgullo LGTBI+ promovida por Afym ha contado también con una exposición y una conferencia acerca de los sucesos de Stonewall de 1969, que marcan el inicio del movimiento en defensa de los derechos de las personas homosexuales y la conmemoración del Orgullo LGBTI+ en el mundo.

Visibilizar

Para mostrar el apoyo al movimiento y visibilizar la lucha por los derechos de las personas LGTBI+, los grupos municipales leerán hoy un manifiesto que pone el acento en los avances de la sociedad y las instituciones valencianas en los últimos años, el camino pendiente y los riesgos de movimientos reaccionarios. «La igualdad, el respeto a la diversidad, la tolerancia, no pueden ser valores de quita y pon. Hemos dado importantes pasos en estos años, pero no todo está ganado, ni mucho menos. Que la bandera por la igualdad de derechos de un colectivo como el de las personas homosexuales, bisexuales y trans deje de ondear de muchas instituciones es el símbolo más claro de que lo que tanto costó conseguir no está, ni mucho menos, asegurado. Es obligación de las administraciones y, desde luego, así lo consideramos en el Ayuntamiento de Vila-real, que todas las personas, con independencia de su condición, orientación sexual o identidad de género, sean iguales y puedan disfrutar de manera efectiva de los mismos derechos y obligaciones», detalla la concejala de Igualdad, Silvia Gómez.

Propuestas

Tras la lectura de los manifiestos, la asociación Afym LGTBI+ prosigue con las actividades reivindicativas, con una sesión de cinefórum y la película Stonewall Inn, a las 18.00 h en la sala de conferencias de la Fundació Caixa Rural Vila-real. La exposición del mismo título puede visitarse en la Fundació Caixa Rural Vila-real hasta el viernes, 30 de junio.