Pese a que las actividades estivales que organiza el Ayuntamiento de Vila-real comenzaron el domingo 2 de julio con la tradicional Festa del Termet, el viernes y el sábado ha arrancado de lleno la programación que se prepara desde el consistorio, en colaboración con distintas entidades locales. Un inicio 100% musical en el que los principales protagonistas han sido la Banda Jove de la Unió Musical La Lira y la Orquestra de Pols i Pua Francesc Tàrrega.

Una treintena de jóvenes músicos dan forma a la Banda Jove, que el sábado ha interpretado en la plaza del Pastoret, frente a la ermita de la Mare de Déu de Gràcia, piezas de Carter, Laplante, Blesa Llull y Óscar Navarro. Además, se ha estrenado la obra Everything means nothing to me, dedicada por su autor, Víctor Bel, a la propia banda juvenil. Por su parte, la Francesc Tàrrega ha interpretado piezas de Gardel, Kuwahara o Tárrega, entre otros.