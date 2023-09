Benlloch, tajante contra el Gobierno: "La estación es una de las grandes vergüenzas de Vila-real"

«Una de las grandes vergüenzas de Vila-real». Así define sin tapujos el alcalde, José Benlloch, el estado actual de la estación de trenes de Renfe, que presenta una serie de deficiencias largamente criticadas por cientos de usuarios y vecinos, y que ha motivado que hasta el propio Ayuntamiento haya denunciado a Adif y Renfe para eliminar la pasarela elevada y construir el paso subterráneo.

El primer edil recibió en el despacho de alcaldía a las cámaras de Medi TV, la televisión de Mediterráneo, donde dejó claro que le parece «lamentable» que el Gobierno aún no haya tomado una decisión al respecto. «La solución definitiva es un paso subterráneo como toca, que no genere vértigo a esa gente que no puede subir a ese ascensor, que encima hay muchas veces en que no funciona, y eso es ya la gota que ha colmado el vaso», argumenta el munícipe.

Benlloch lamenta que en una ciudad con 53.000 habitantes, en crecimiento y «con una vida de 200.000 personas en actividad por el fútbol, el Hospital de la Plana o el Palau de Justícia», es «una vergüenza» la estación que tiene Vila-real. «Pero es que si encima se incumple la ley de forma sistemática y a una persona con movilidad reducida no se le garantizan unos derechos que tiene consagrados por la Constitución, eso le tiene que costar caro a algún responsable de la empresa pública (en referencia a Adif)», desgrana el alcalde, quien tiene claro que «ha llegado un momento en el que las palabras ya no me sirven», tras años reclamando a los «diferentes gobiernos y ahora al de Pedro Sánchez». «Siempre he demostrado que mi primer partido es Vila-real», dice.

Agravio comparativo

Benlloch reconoce que «no puede entender cómo se están poniendo millones y millones de euros para soterrar la vía del AVE de València» y, mientras, en la estación de Vila-real, «con 53.000 habitantes y la 15ª ciudad más poblada de la Comunitat, hoy un una persona en silla de ruedas no puede acceder al tren»: «Esto no tiene nombre».

Por ese motivo, el alcalde encargó un informe a la Policía Local y un ingeniero municipal para acreditar el deficiente funcionamiento de los ascensores. Una denuncia que, como contó este periódico, han trasladado a la Oficina de Atención a la Discapacidad, del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, como «primer paso para reprimir todas esas actitudes que no tienen nombre», pues cree que esto «es un problema grave».

Durante la entrevista con La Panderola, Benlloch recordó que el estudio de viabilidad del soterramiento de la vía delimitó que era «absolutamente viable desde un punto de visto geológico y constructivo» (en un principio había dudas sobre este aspecto). «Deberían entender que este área metropolitana de Castellón tendría que estar tremendamente interconectada y considerarla toda como una gran urbe para los retos del futuro. Quitar la pasarela elevada sería mucho más eficiente y daría calidad de vida. El proyecto del soterramiento es viable y lo lucharemos en la Unión Europea o donde haga falta», concluye.