Un total de 108 acontecimientos acaecidos en los 750 años de historia de Vila-real se recogen en el calendario solidario para el 2024 que, como cada año, ha editado la Fundació Caixa Rural Vila-real, que podrá recogerse en las oficinas de la entidad financiera en la ciudad por un donativo de tres euros, a la vez que se incluirán en el lote navideño que se repartirá desde el martes --de 10.00 a 19.00 horas, en la plaza de la Vila-- a los jubilados que tienen la pensión domiciliada en la Caixa Rural. En este último caso, el donativo por el almanaque es voluntario.

La presidenta de la entidad, Sonia Sánchez, ha presentado hoy el calendario, junto al alcalde, José Benlloch; el presidente de la Cooperativa Católico-Agraria, Juanjo Ortells; el docente del Col·legi Santa Maria y y alma mater del proyecto Vilaciència --a cuya financiación se dirigirá este año la recaudación que se obtenga de la venta de los ejemplares--; y el profesor Jacinto Heredia, autor de los más de 100 eventos históricos que se distribuyen en cada una de las páginas de los 12 meses del 2024.

El alcalde Benlloch ha incidido en que "el elemento más importante de esta iniciativa es no perder de vista nunca cuáles son nuestras raíces, nuestra identidad". Y ha aseverado que «nada de lo que somos hubiera sido posible sin el trabajo de nuestros antepasados».

Además, el munícipe ha hecho hincapié en que «este calendario, que desde hace muchos años es fundamental para los vila-realenses, también aporta un mensaje de superación» de las vicisitudes pasadas por la sociedad local.

Novedad de este año

Por su parte, Sonia Sánchez, ha explicado que “como novedad, este año los beneficios de este calendario se destinarán al ganador del I Premio Generando Valores, una iniciativa que pretende incentivar proyectos impulsados por entidades de Vila-real que estén en sintonía con los valores de la Fundació Caixa Rural Vila-real y ayuden a mejorar la vida de las personas”. La presidenta ha aprovechado la ocasión para animar a las entidades sociales de la localidad a que se acerquen a los patronos de la Fundación y les presenten sus proyectos para optar a ser los beneficiarios del calendario solidario del 2025.

El almanaque cuenta con las ilustraciones realizadas por Shycheeks Illustration. Para la elaboración del calendario, la Fundación ha contado con la colaboración del doctor en Historia Jacinto Heredia, quien ha recopilado efemérides realizando investigaciones en hemerotecas y archivos municipales.

Asimismo, al alcalde Benlloch ha destacado que "Hoy empezamos la celebración de los 750 años de historia con este calendario, en el que recordamos que antes que nosotros ha habido muchos personajes, muchos hitos históricos que han sido fundamentales para la historia de nuestra ciudad con corazón de pueblo. Lo que somos hoy no se puede entender si no echamos la vista atrás”. Y ha incidido en que “Caixa Rural Vila-real, la Cooperativa y el Ayuntamiento van siempre de la mano para competir en un mundo cada vez más difícil y en el que no podemos olvidar de dónde venimos para poder avanzar”.

Vocación científica

A la presentación del calendario también ha asistido el director de proyectos del colegio Santa María de Vila-real, Cisco Marcos, quien ha agradecido a la Fundació Caixa Rural Vila-real su iniciativa solidaria y ha dado a conocer más detalles el proyecto Vilaciència. “La finalidad del concurso es promover la investigación en la ciencia entre los más jóvenes. Este año queremos lanzarlo a nivel autonómico porque queremos aumentar su proyección. Para ello, los premios no son económicos, sino participar en ferias nacionales e internacionales para dar a conocer los trabajos presentados por los alumnos”, ha afirmado.

Finalmente, el presidente de la Cooperativa Católico Agraria, Juan José Ortells, ha aprovechado para recordar la programación navideña que llevará a cabo la Fundació Caixa Rural Vila-real, de manera que el sábado, 16 de diciembre, tendrá lugar el concierto especial de Navidad a cargo de la Unió Musical La Lira; y el domingo 17, a las 12.00 horas, se celebrará la tradicional misa en la capilla del Cristo del Hospital.