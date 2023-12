La unanimidad volvió a permitir a la corporación municipal de Vila-real aprobar una declaración institucional para reclamar al Gobierno central 14 actuaciones que dependen de diferentes ministerios, con el objetivo de que sean incluidas en los Presupuestos Generales del Estado del 2024.

Entre las exigencias del Ayuntamiento de Vila-real al Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez destaca la que insta al Ministerio de Transportes a «impulsar la finalización de la conexión de la ronda suroeste con la carretera nacional 340». Una intervención que, en principio, tiene que asumir el urbanizador de la zona empresarial y de servicios de cerca de un millón de metros cuadrados frente a Porcelanosa y donde el empresario Fernando Roig quiere impulsar un puerto seco, con estación para mercancías, fundamentalmente habilitada para favorecer el transporte de cerámica.

Herramientas

Sin embargo, el Gobierno tiene herramientas para, en el caso de que el desarrollo del polígono se demore, poder acometer esta actuación para, posteriormente, trasladar su coste al urbanizador. Ello permitiría acelerar una conexión de la ronda con la N-340 que para Vila-real es «imprescindible».

No es la única reclamación que hacen al Gobierno de España los cuatro grupos con representación municipal (PSPV-PSOE, PP, Compromís y Vox), ya que en el documento de la declaración institucional incluyen otras 13 iniciativas, entre ellas, el inicio de los trámites para soterrar la vía del tren a su paso por la ciudad y lograr, de inmediato, el paso subterráneo en la estación de trenes para eliminar la pasarela metálica, que salva por arriba la línea férrea y que, en muchas ocasiones, resulta inaccesible para las personas con discapacidad al averiarse continuamente los ascensores instalados.

Más exigencias

Un segundo juzgado de violencia sobre la mujer, acelerar el proceso para construir la nueva comisaría de la Policía Nacional, desdoblar la N-340 a su paso por Vila-real, adecuar el BIC del Pont Nou del Millars, inversiones para reactivar el polígono de la carretera de Onda, los accesos desde la AP-7, potenciar los servicios que presta el Estado en la ciudad, la creación de vivienda social en el PAI Alaplana, apostar por el proyecto Vila-real Connexió Millars, más ayudas para el sector cerámico y mejorar la red de Cercanías completan el documento.

Comisión informativa especial por el Vilabici

El pleno ordinario de diciembre, el último del año, que celebró ayer la corporación municipal de Vila-real, también aprobó por unanimidad la propuesta de alcaldía para crear una comisión informativa especial que analice los detalles del contrato del proyecto Vilabici que, pese a adjudicarlo en abril del 2022, todavía no está en funcionamiento. El alcalde, José Benlloch, reiteró que «el equipo de gobierno no tiene ningún problema en explicar todas las dificultades» que han tenido con este servicio, «sobre el que no hay nada que esconder», subrayó. Fijan un plazo de ocho meses para estudiar la documentación y extraer las conclusiones.

Por otra parte, el alcalde Benlloch informó de que la Policía Nacional ha detenido a dos ultraderechistas en Castelló e investigan si están involucrados en las pintadas islamófobas que alguien realizó días atrás por toda la ciudad.