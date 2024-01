Benlloch: «Redactar un nuevo PGOU sería la ruina para Vila-real»

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, se reafirma en su postura de no iniciar la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). «Sería la ruina para la ciudad y así lo defenderé delante de quien sea», afirma el munícipe.

El primer edil asegura a Mediterráneo que «de lo que más orgulloso» se siente es de «no haber cedido a cantos de sirena». «Porque un nuevo PGOU todos sabemos lo que ha costado, por ejemplo, en Castelló, porque se trata de redefinir toda una ciudad, por lo que según la legislación hay que suspender la concesión de cualquier licencia urbanística, algo que en la práctica supone paralizar la ciudad», argumenta el primer edil.

Benlloch asegura que, a través de un estudio, determinaron que en el suelo urbano que todavía existe en el casco urbano pendiente de edificar «podrían construirse 20.000 viviendas mañana y duplicar la ciudad». Una capacidad que aumentaría en el caso de que, finalmente, se soterrase la vía del tren, algo que permitiría recuperar el ya caducado PAI Solades, que se extiende hacia el este prácticamente hasta la N-340.

El primer edil apunta que «la ciudad ya está definida, y la cantidad de pisos que se podría autorizar a construir nos situaría en los 80.000 o 90.000 habitantes». En cualquier caso, el munícipe matiza que «si no se construye es porque no es rentable, de manera que la cuestión no pasa por generar más suelo, porque lo hay».

«No tenemos ninguna intención de expandir el terreno para empresas hacia les Alqueries, porque la idea es mantener la zona agrícola» José Benlloch - Alcalde de Vila-real

Lo que sí que tiene claro Benlloch son los límites de expansión del suelo industrial, de forma que si bien se abre la posibilidad de expandir el existente en torno a la carretera de Onda hacia el norte, no ocurre lo mismo en sentido sur. «No tenemos ninguna intención de expandir el terreno para empresas hacia les Alqueries, porque la idea es mantener la zona agrícola en ese entorno y próximo al Centro de Capacitación Agraria». Una instalación que pretende convertirse en un centro de investigaciones agrarias que sea un referente.

«Queremos ser una ciudad industrial, y somos líderes en ello, pero también tenemos que ser capaces de entender que hay que compatibilizar eso con que tengamos una buena calidad de vida, para que Vila-real sea atractiva para residir en ella», explica.

El alcalde hace hincapié en que, en la actualidad, los planes generales de ordenación urbana «están vivos y pueden ir modificándose conforme sea necesario». Y asevera: «El PGOU de Vila-real de 1993 no tiene nada que ver con lo que hoy está aprobado». De ahí que Benlloch apueste por revisar el planeamiento existente y adaptarlo a la evolución de la ciudad.