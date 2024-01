De hecho, la adquisición del inmueble se cerró a finales de agosto del pasado ejercicio por un importe de 800.000 euros, a abonar en tres anualidades, de manera que en el 2023 se pagaron 300.000 euros a los propietarios, a la vez que se hará lo propio en junio de este año y el mismo mes del 2025, cuando se abonarán 250.000 euros en ambos casos.

Y es que Compromís califica de «derroche de recursos públicos» la compra del antiguo bingo de la avenida del Cedre, un edificio de 1.150 m² de superficie, que se requeriría adecuar en parte y que, como avanzó meses atrás el alcalde, José Benlloch, podría ser la sede de la Escola de Tradicions, a la vez que se postula su destino como local de ensayo de las agrupaciones corales de la ciudad u otros colectivos musicales que ahora utilizan la Casa dels Mundina, ya que «son unas dependencias que se encuentran colapsadas».

La líder de la formación valencianista, Maria Fajardo, critica que «nos enteramos ahora» de la adquisición del inmueble en cuestión por 800.000 euros, pero «que ha tenido un coste aproximado de un millón», por cuanto afirma que a su precio hay que sumarle «los gastos en notaría, hacienda y registro que, por el momento no sabemos a cuánto ascienden».

Por su parte, la portavoz del PSPV-PSOE en el consistorio vila-realense, Sabina Escrig, asegura lamentar las críticas de Compromís que, afirma, «nos tienen absolutamente desconcertados», en especial porque «el mismo partido con el que compartimos la defensa del patrimonio y la importancia de que se proteja, entendiendo que la mejor manera de hacerlo es que sea del pueblo, nos vuelve a criticar durísimamente y de forma injusta por la adquisición de una espectacular nave naranjera, de las pocas que nos quedan en la ciudad, para trabajar en convertirlo en un futuro en un centro cultural como el municipio merece».

Además, Escrig hace hincapié en que Compromís no se opuso a la compra de este edificio --se abstuvieron en la votación-- que se aprobó en el pleno del 12 de mayo del 2023. Y añade que existe un protocolo de colaboración entre la Generalitat y el Ayuntamiento, en el que la Administración autonómica se compromete a subvencionar el importe invertido.

Por otra parte, Fajardo considera que existe una «falta de confianza» del PSPV respecto a Compromís, «su aliado natural». Y Escrig alega que «la confianza y el diálogo que reclama Compromís no puede ser solo en una dirección». Y asevera que ese diálogo entre los ediles de ambos partidos y con el alcalde Benlloch «no ha sido nunca tan fluido".

«Des que l’actual Equip de Govern socialista va intentar aprovar el préstec d’1,3M d’€ hem hagut de llegir, també a través de la premsa, que l’Ajuntament havia de paralitzar 25 accions “urgents” per la nostra negativa a seguir endeutant el nostre municipi. Però la realitat és que la mala gestió de Benlloch ha produït que el deute no pare de créixer. Encara no sabem el cost total que té per a les arques municipals l’estratègia jurídica del PSOE, que es dedica a recórrer, indiscriminadament, sentències judicials per a després exigir a l’oposició que solucione la nefasta situació econòmica a la qual ells ens han abocat. La desconfiança i la falta de transparència no són bons companys de viatge si el que pretén Benlloch és arribar a un acord amb nosaltres», ha manifestat la portaveu valencianista.

I ens hem assabentat no perquè l’Equip de Govern ens haja facilitat la informació, sinó perquè hem hagut d’exigir-la segons l’article 77 de la Llei de bases i 14 del ROF que empara el nostre dret com a regidores d’accedir a qualsevol documentació de l’Ajuntament. Tanmateix, encara no ens han facilitat tota la informació que hem demanat en reiterades ocasions (documentació sobre l’esborrany de pressupostos, relació completa de factures pendents, estat d’execució del pressupost per departaments o regidories, així com la previsió de sentències pendents que es troben recorregudes). Sembla que l’actual PSOE de Benlloch no vulga arribar a cap acord amb nosaltres.»

«Ens n'assabentem ara --ha continuat Fajardo-- que la compra de l’edifici es va produir el 25 d’agost i que ha tingut un cost aproximat d’1M d’euros. D’una banda, els 800.000 € que ha costat en si la compra ( 300.000€ ja estan pagats, 250.000€ es pagaran en juny del 2024 i 250.000€ s’abonaran en juny de 2025), i d’altra les despeses de notaria, hisenda i registre que, ara com ara, encara no sabem a quant ascendeixen. A més, segons ens ha manifestat el regidor de l’àrea corresponent, Emili Obiol, encara no se sap per a què es destinarà l’edifici ni quin és l’estat en què es troba i ens ha assenyalat que tan sols coneix la informació que apareix en premsa.

La portaveu municipal de Compromís i diputada provincial, Maria Fajardo, ha declarat que «des de Compromís per Vila-real hem demostrat, i ho seguirem fent, la nostra voluntat de diàleg i hem tractat sempre al PSOE com un interlocutor legítim i mereixedor de tot el nostre respecte, ja que són representants emanats de la voluntat popular, igual que nosaltres. Però ens fa la sensació que des de l’Equip de Govern socialista, de vegades, se’ns tracta com a un partit que no ha complit la majoria d’edat, i nosaltres venim d’una herència política arrelada a la nostra ciutat i al nostre país des de fa molts anys.»

Comunicado íntegro del PSPV-PSOE

La portaveu del Grup Municipal Socialista de Vila-real, Sabina Escrig, ha lamentat les recents crítiques de Compromís per l’adquisició de l’antic magatzem dels Messegueros (antic Bingo) i les acusacions de falta de diàleg contra el govern municipal. “La confiança i el diàleg que reclamen el grup Compromís no pot ser només en una direcció. El diàleg amb ells, tant de l'alcalde com dels regidors socialistes, no ha sigut mai tan fluid, però els podem donar i podem avançar en les coses que exigeixen si nosaltres, que som el govern local, estem en condicions de poder donar-los la informació. Tenen tot allò que reclamen i que tenim a la nostra disposició”, argumenta.

“La situació de l'Ajuntament és de dificultats, com ells molt bé coneixen, tant econòmiques com de mitjans personals en els departaments, i fem el que podem amb un esforç titànic dels funcionaris. Per això, lamentem la crítica permanent de Compromís per Vila-real al govern municipal, malgrat ser conscients de la situació”, agrega la portaveu. Respecte al pressupost municipal, Escrig recorda que no ha hagut més reunions perquè no hi ha tampoc cap novetat. “No tenim cap de l’Oficina Pressupostària, malgrat tots els tràmits i esforços que hem fet per a cobrir aquest lloc de forma urgent. Tràmits que se’ls ha explicat i coneixen. Fins que no tinguem solució en aquest tema no podem avançar en una possible proposta de pressupost”, argumenta.

“La prioritat ara”, afegeix la portaveu socialista, “és la de garantir els serveis públics, el dia a dia del poble, doncs el bloqueig del préstec fa uns mesos ens ha generat majors dificultats, especialment en el pagament a proveïdors que és, en aquests moments, en el que estem treballant”.

Respecte a les “sorprenents” crítiques en una nota de premsa de Compromís per Vila-real per la compra de l'antic Bingo, Escrig assegura el Grup Municipal Socialista està “absolutament desconcertats”. “El mateix partit amb el qual hem compartit anys de governs molt positius per a la ciutat, amb qui vam lluitar junts per a intentar incorporar al patrimoni municipal l’Hostal del Rei, ens criticava la setmana passada de forma injusta quan també ells van aprovar la lluita judicial per a la seua adquisició i van compartir amb l’alcaldia de Vila-real la impossibilitat de fer front a adquirir l’emblemàtic immoble per prop de 700.000 euros en aquell moment”, recorda la portaveu, qui afegeix: “Ara, el mateix partit amb el qual compartim la defensa del patrimoni i la importància de què es protegisca i que entenem que la millor manera de protegir-lo és que siga del poble, ens torna a criticar duríssimament i de forma injusta per l'adquisició d'una espectacular nau tarongera, de les poques que ens queden a la ciutat, al cor del poble, al Cedre (antic Bingo), per a treballar en el futur en un centre cultural com la ciutat mereix, donat el creixement que ha experimentat en els últims anys i la gran riquesa cultural que tenim a la ciutat i que hem de cuidar”.

“Allò realment sorprenent és que ens critiquen per una cosa a la qual ells no s'han oposat, ja que el 12 de maig de 2023 es va aprovar en un Ple municipal un expedient de modificació de crèdits per a l’adquisició del magatzem. Compromís no va votar en contra. Allí ja s’aprovava que el pagament seria aplaçat per a no generar més deute al poble, com vam fer en el seu dia per a adquirir el Gran Casino i Tagoba”, assenyala Escrig. En aquesta línia, la portaveu recorda que s’estipulava que a la firma de la compra es pagarien 300.000 euros, 250.000 euros al 2024 i altres 250.000 euros l’any que ve. Escrig també recorda que l’alcalde, José Benlloch, va aconseguir una declaració d'intencions de la Generalitat -ja no va donar temps a tramitar per estar en període electoral-, govern valencià on també participava Compromís, en el qual ens ajudaven al finançament del bingo i del local de Caixabank amb 1,2 milions d’euros. “Això va ser un element important per a adquirir aquests dos immobles també per a la ciutat. Acord que reclamarem a la Generalitat i per al qual esperem també tindre el suport de Compromís per Vila-real”, puntualitza.

“En els últims dies ens han demanat la escriptura de compra i se’ls ha facilitat de forma immediata. No entemem com ens pot acusar de falta de transparència i de no explicar les coses de temes que el mateix Compromís ha votat en el Ple. Lamentem l'atac permanent de Compromís, amb qui estem fent tots els esforços possibles pel bé de Vila-real per a poder tirar endavant un projecte de progrés, que és el que el poble ens demana”, assenyala la socialista. En aquesta línia, adverteix: “Nosaltres no anem a contestar a les provocacions constants i acusacions falses de falta de diàleg, però és important que la gent del nostre poble conega la realitat de les coses”.

“Els partits polítics tenen dret, com no pot ser d'un altra manera, a criticar i fer propostes al govern. Tot enriqueix, però per a què dos parts s’entenguen han de ficar ambdues de la seua part i aquestes contradiccions en el model de ciutat de Compromís no ajuden molt. Des del PSPV-PSOE de Vila-real tenim molt clar qui és el nostre adversari polític. Seria bo, pel bé de Vila-real, que és el que els veïns i veïnes estan esperant, que Compromís també reflexionara a qui beneficia tot açò i que recordara la frase del filòsof Daniel Bensaïd: “Ens hem equivocat de vegades, fins i tot a sovint, però mai ens hem equivocat d’adversari ni de trinxera”, conclou Escrig.