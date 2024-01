El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha denunciado el desmantelamiento de la Dirección Territorial de Innovación en la provincia de Castellón que, en noviembre del 2022, estableció su sede en la planta baja de uno de los dos viveros de empresas que la Cámara de Comercio tiene en la ciudad. Una acción que el munícipe afirma que se ha llevado a cabo "con premeditación y alevosía".

Es por ello que anuncia que ha solicitado una reunión urgente con el president de la Generalitat, Carlos Mazón, para abordar este asunto y otros que que el munícipe tiene en la agenda "y que, por lealtad institucional, prefería esperar a que el nuevo Gobierno autonómico se estableciera y nombrara a sus cargos institucionales, antes de iniciar reuniones".

En el encuentro, que Benlloch propondrá al máximo representante de la Comunitat que se lleve a cabo en Vila-real, para lo cual "le invitaré a que venga aquí", Benlloch quiere abordar las infraestructuras que el consistorio en pleno --a través de la declaración institucional que la corporación municipal aprobó por unanimidad a finales del pasado ejercicio-- reclama a la Generalitat.

Una cita que Benlloch solicita por urgencia al president Mazón tras comprobar "la deslealtad institucional del Consell al desmantelar la Dirección Territorial de Innovación con alevosía, premeditación y nocturnidad, sin haber comunidado esta decisión al Ayuntamiento". Un extremo este que el munícipe insiste en que consta en el documento del acuerdo por el que el consistorio cedió este espacio a la Administración autonómica.

Y es que, desde finales del 2022, la directora territorial de Innovación, Sara Prades, y su equipo ocupaban cinco despachos en esta nueva sede en Vila-real. Con el cambio de gobierno en la Generalitat, “el Consell dictó la regulación de la nueva Conselleria de Innovación en la que se indicaba que las direcciones territoriales debían estar en las capitales de provincia”, admite el alcalde, quien añade que “a pesar de esto, en principio estábamos tranquilos porque en esta misma resolución se mantenía en su puesto a la directora territorial y a parte de su equipo”.

Una situación que ha dado la vuelta

La situación ha cambiado en las últimas semanas tras la renuncia de la directora territorial, a quien el alcalde ha agradecido “su trabajo y esfuerzo por llevar adelante este proyecto tan ilusionante y en el que teníamos puestas tantas expectativas en Vila-real”, con el desmantelamiento de la sede de la dirección territorial “sin que nadie del Consell, ni ninguno de los miembros del PP de Vila-real que ocupan cargos en la Generalitat hayan abierto la boca ni hayan comunicado nada al Ayuntamiento”, incumpliendo una de las cláusulas de la resolución firmada en su día por la Conselleria. “Han arrancado la placa, se han llevado el mobiliario y todo sin dar ninguna explicación al Ayuntamiento, lo que supone una grave deslealtad institucional”, lamenta Benlloch, quien subraya que, “en cambio, la sede de la Conselleria de Innovación sigue estando descentralizada, en Alicante, que es la tierra de Mazón”.

El hecho en sí ha acelerado la petición de una reunión con el president "después de haber esperado, tal y como me comprometí, unos meses para que el nuevo Gobierno se situara y nombrara a sus equipos”. “Pero ahora, después de haber visto cómo el propio Mazón y los consellers han visitado otros municipios y a Vila-real solo han venido en visitas privadas, sin informar al consistorio, y después de la deslealtad que hemos vivido con el desmantelamiento de la Dirección Territorial de Innovación, pediré una reunión urgente con el presidente”, ha anunciado el alcalde. Una cita en la que el munícipe quiere abordar todos los proyectos que, para el propio pleno de la corporación y de forma unánime, "son imprescindibles para que la ciudad pueda seguir avanzando".

En este sentido, ha incidido que en noviembre todos los grupos municipales aprobaron en pleno por unanimidad un listado de peticiones a la Generalitat de infraestructuras, servicios y medidas para Vila-real. Un documento de consenso que el alcalde quiere trasladar en persona a Mazón ya que “después de haber esperado a los presupuestos de la Generalitat para este año, también hemos visto que el gobierno del PP y Vox no ha incluido ni un 10% de estas demandas”. El primer edil confía en que el president "será sensible a la petición de una reunión, porque los vecinos y vecinas de Vila-real no merecen este trato”.