Convertir el edificio del antiguo bingo de la avenida del Cedre en una Casa de Cultura es la apuesta que cobra peso a la hora de darle una utilidad a este inmueble, cuya adquisición por parte del Ayuntamiento de Vila-real se formalizó a finales de agosto del pasado año, por un importe de 800.000 euros, a pagar en tres anualidades: las de los ejercicios 2023, 2024 y 2025.

Así lo señala el alcalde, José Benlloch, en su cuenta de Instagram, al responder a un usuario a su pregunta de a qué se va a dedicar el que, inicialmente, fuera un almacén de naranjas. «La idea es que sea la Casa de la Cultura que Vila-real nunca ha tenido, con espacio para ensayos, sede de entidades culturales o la biblioteca infantil de Solades para ese barrio, después de quitar la que había porque allí va el cuarto centro de salud de la ciudad», asegura.

De esta forma, y tras asegurar que el inmueble en cuestión «tiene muchas posibilidades», el munícipe vila-realense reconoce que «ahora ya tenemos el espacio, pero hay subvenciones europeas para estas cosas --en referencia a la remodelación de recintos públicos--; unas subvenciones que te dan si tienes el espacio, no para comprarlo, de manera que si no tienes nada para rehabilitar o transformar no puedes optar a estas ayudas de la Unión Europea».

Diálogo con las entidades

En cualquier caso, el alcalde Benlloch hace hincapié en que en que «esta es la idea en la que estamos trabajando», e insiste en que la decisión final saldrá del «diálogo y la participación de las entidades culturales del municipio».

Más discrepancias entre PSPV y PP por la adquisición

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, reivindica el cumplimiento, por parte de la Generalitat, del protocolo de intenciones que rubricó en mayo del pasado año junto al entonces director general de Administración Local, Adolf Sanmartín, por el que la Administración autonómica se comprometía a aportar 1,2 millones para colaborar en la adquisición del antiguo bingo y de un bajo, junto al ayuntamiento, en el que se preveía trasladar las áreas de atención a los ciudadanos. Por su parte, el portavoz del PP en el consistorio Vila-realense, Adrián Casabó, asegura que ese protocolo de intenciones «no compromete en nada» a la Generalitat. Y añade que desde el PP local «consideramos que hay otras prioridades que sí que deben contar con la ayuda autonómica en materia social, sanitaria o educativa». Cabe recordar que días atrás, también Compromís per Vila-real criticó la adquisición de este inmueble que data de 1932.

Cuando se hizo público el pasado mes de mayo el cierre de las negociaciones con los propietarios del que fuera el Magatzem dels Messegueros, con casi un siglo de historia --se construyó en 1932--, y como Mediterráneo avanzó, los 1.150 metros cuadrados de superficie del inmueble dan para mucho y servirán para descongestionar otros inmuebles municipales, en especial la Casa dels Mundina, donde confluyen varias entidades de música tradicional o danza, entre otras disciplinas artísticas.

En referencia a la Casa dels Mundina, Benlloch reconoce que «son unas dependencias que se encuentran colapsadas». De hecho, días atrás, el primer edil vila-realense incidió en que, en muchas ocasiones, se genera una incompatibilidad entre actividades. «Es un espacio en el que se ensaya música y danza, por lo que en esos momentos es difícil realizar, por ejemplo, conferencias».