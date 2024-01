Malestar en Vila-real por no poder participar con su tradicional carroza en el Pregó de las Fiestas de la Magdalena de Castelló este año. Desde el Ayuntamiento lamentaron el «veto» de la participación de la ciudad en una estructura individual y el descontento que este cambio ha causado entre la Junta de Fiestas y la corte de honor, tras conocer la decisión.

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha denunciado este sábado la situación "tras intentar contactar, en reiteradas ocasiones y sin obtener respuesta, con su homóloga castellonense, Noelia Selma, para tratar de buscar una solución desde la lealtad entre municipios", según han asegurado desde el Ayuntamiento.

“Evidentemente, no podemos decirle a la Junta de Fiestas y el Ayuntamiento de Castellón cómo debe organizar su Pregón, pero nos sorprende que una colaboración histórica como es la participación de la reina y damas de Vila-real en el Pregón con carroza propia se fulmine de manera unilateral sin ni siquiera dignarse a coger el teléfono, cuando nos consta que otros municipios de la provincia sí tendrán carroza con sus fiestas. No me gustaría pensar que este agravio innecesario y gratuito a nuestra reina y damas y, por extensión, a nuestras fiestas y a toda la ciudadanía de Vila-real, tiene que ver con el cambio de gobierno en el consistorio castellonense”, ha lamentado Caravaca.

La edila, además, ha apuntado “otros ejemplos recientes de deslealtad institucional del Partido Popular”, en alusión al "desmantelamiento de la Dirección Territorial de Innovación para llevársela a Castellón, centralizando todo de nuevo como si los demás pueblos de la provincia no existiéramos”. “Pero la provincia de Castellón es mucho más que su capital”, ha advertido.

Participación histórica

La concejala ha recordado que Vila-real ha participado de manera histórica en el Pregón con una representación de sus fiestas en carroza propia, a excepción de una ocasión. A pesar de esta tradición histórica, en esta edición, la organización ha comunicado a la Junta de Fiestas de Vila-real la decisión de reducir la participación vila-realense en el Pregón a la presencia de la reina en la carroza comarcal.

“Pero todavía más, porque en la comunicación que nos han trasladado, sin más explicaciones, relegan a nuestras damas a participar en el desfile separadas de su reina y a pie”, denuncia la concejala, quien apunta a que otras fiestas de la provincia sí van a mantener su carroza propia.

“No ponemos en cuestión que otras localidades puedan tener en el Pregón su carroza, al contrario. Pero, por eso mismo, es incomprensible que a Vila-real se nos niegue -teniendo en cuenta además que no supone ningún coste para Castellón-, si no es por cuestiones que nada tienen que ver con la fiesta y completamente alejadas de la relación de hermandad que se presupone entre municipios vecinos. Las fiestas de Vila-real tienen una identidad propia y una relevancia que justifican, por sí solas, su singularidad en el Pregón con carroza propia. No hacerlo así es un agravio para nuestra reina y damas que no podemos consentir”, ha lamentado.

“Nosotros hemos acudido siempre, por respeto a las tradiciones; sin embargo, Castellón no acude a nuestra ciudad, con 52.000 habitantes, cuando les invitamos, como hacemos habitualmente y seguiremos haciendo. Las dos únicas grandes ciudades de nuestra provincia deberíamos tratarnos con respeto, pues nuestra ciudadanía no conoce fronteras: vamos y venimos a trabajar, a hacer deporte, a ver a amigos y participar en actos y eventos entre una y otra ciudad, separada tan solo siete kilómetros. Por cierto, con una vergüenza de comunicaciones histórica a través del puente del Mijares”, ha argumentadoCaravaca.

“Parece que estamos volviendo a los tiempos del ejercicio absurdo de la capitalidad por parte de sus gobernantes, desde la más absoluta falta de respeto”, ha denunciado. Por este motivo, la edila ha exigido a la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco, que rectifique y reconsidere su decisión, para que la carroza de las fiestas de Vila-real pueda estar en el Pregón de Magdalena, “como ha estado siempre”. “Un símbolo de la relación entre fiestas y municipios hermanos que debemos trabajar para reforzar en lugar de romper”, ha concluido la concejala.