El Partido Popular de Vila-real ha lamentado “la polémica y el enfrentamiento político que ha buscado generar este fin de semana la edila de Fiestas, Miriam Caravaca, tras asegurar en un comunicado que la reorganización del Pregón de Castellón respondía a cuestiones políticas y era un ataque a Vila-real".

“Desde el PP siempre vamos a respetar la independencia de la Junta de Fiestas y apostamos porque la reina y su corte tengan siempre un papel protagonista. Si desfilan en una carroza propia, mucho mejor; pero lo que no vamos a permitir es que se utilice la figura de la reina y damas para involucrarlas en un debate político, algo que hasta ahora nadie se había atrevido a hacer”, ha asegurado el edil César Durá.

“Lo mejor sería que Caravaca se centrase en resolver el pufo en facturas pendientes en fiestas y no en buscar polémica política donde no la hay”, ha indicado, quien ha recordado que “a día de hoy todavía no sabemos el número de facturas pendientes de pago de años anteriores, pero incluso el propio alcalde ha reconocido ya el caos en la gestión económica en este departamento”.

La reina ya desfiló en una carroza comarcal en 2019

Durá ha recordado que en 2019 "la reina de Vila-real ya desfiló en el Pregó en una carroza comarcal y nadie del gobierno socialista salió a cuestionar la decisión de la Junta de Festes de Castellón. ¿Acaso Amparo Marco estaba atacando a Vila-real? Fue una decisión de la Junta de Festes que nada tiene que ver con quien gobierne el ayuntamiento. ¿Esto les parecía bien a los socialistas hace cinco años y ahora les ofende?”, ha cuestionado.

El concejal popular ha lamentado que “el PSOE busque rendimiento político aprovechando las fiestas y avive el enfrentamiento entre dos ciudades vecinas”.

“La concejal Caravaca más que de organizar el Pregó de Castellón debería preocuparse de cómo se pone al día en el pago a proveedores que siguen esperando cobrar por los servicios prestados al Ayuntamiento en años anteriores mientras Benlloch sigue jugando al Monopoly comprando edificios”, ha concluido Durá.