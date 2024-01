La concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Vila-real, Miriam Caravaca, ha reiterado hoy el apoyo del equipo de gobierno a la reina y damas de 2023 para que puedan representar juntas a la ciudad en el Pregó de las fiestas de la Magdalena de Castelló el próximo mes de marzo. La concejala ha comparecido en rueda de prensa ante la decisión de la capital de "vetar" la participación de la tradicional carroza de la corte de honor de Vila-real en la cabalgata de las fiestas de la Magdalena y tras los reiterados intentos de contactar, sin obtener respuesta, con su homóloga castellonense, la edila Noelia Selma, para buscar una solución a esta situación desde el respeto y la lealtad institucional.

Caravaca ha lamentado que “pese a haber intentado contactar con la concejala castellonense, y después de haber manifestado el malestar de la Junta de Festes de Vila-real y la corte de honor del 2023 por impedirles que puedan participar en el Pregó con carroza propia, seguimos sin recibir una respuesta ni comunicación oficial por parte de la edila Selma, su equipo o la Junta de Fiestas de Castelló”.

La concejala ha subrayado que “las únicas explicaciones que conocemos las hemos leído en la prensa”, y ha manifestado su pesar por “la decepción que sienten nuestra reina y damas, que esperan con gran ilusión este acto por ser el último en el que participan antes de finalizar su año”. En este sentido, Miriam Caravaca ha remarcado que “desde la Concejalía y la Junta de Fiestas hemos actuado siempre en consenso con la corte de honor del 2023 y sus familias, que nos pidieron que lucháramos hasta el final para que pudieran participar con carroza propia, como se ha hecho históricamente”.

¿Qué dice la reina?

"Este es uno de los actos que más ilusión nos hace a mi y a mi corte de honor", señala a Mediterráneo la reina vila-realense del 2023, Gracia Gumbau, quien añade que "lo que más me dolería sería no ir con ellas a este acto y si, finalmente, hay que ir a pie para estar con mis damas, así lo haré". En cualquier caso, la joven Gracia Gumbau asegura que "esteré a lo que diga la Junta de Festes de Vila-real".

En este sentido, la concejala Caravaca asevera que, ante la decisión de Castelló de reducir la participación vila-realense en el Pregó a la presencia de la reina en la carroza comarcal y las damas desfilando a pie, separadas de la reina, Caravaca ha anunciado hoy que Gumbau "ya nos ha comunicado que si no puede participar junto a sus damas, bien con carroza propia o bien a pie, no participará en el Pregón de la Magdalena y por tanto Vila-real no estará representada en la cabalgata”. Una decisión que, añade, "se ha comunicado hoy mismo a la Junta de Fiestas de la capital de la Plana", de manera que se está a la espera de una respuesta e insiste en que "defenderemos hasta el final a nuestra corte de honor para que representen juntas a Vila-real en el Pregó”.

Junta de Festes

Por su parte, el presidente de la Junta de Festes de Vila-real, Toni Carmona, expresa su "apoyo total" a las gestiones y las palabras de la edila Caravaca. "Nosotros no queremos ser ni más ni menos que otros", asegura en su defensa de la participación de Vila-real en el Pregó castellonense con carroza propia, la misma que desfila en la Cavalcada de Festes de Sant Pasqual, que es de propiedad municipal y luce el escudo de la ciudad. Además, indica que le consta que "otros pueblos también están dolidos por esta decisión y si se quiere recortar la duración del desfile se puede hacer en otra línea", por cuanto afirma no entender que se quiera reducir los tiempos suprimiendo las carrozas de los municipios, "cuando estas son las que menos paran el desarrollo del Pregó".

En este sentido, la concejala Caravaca incide en que el malestar no es exclusivo de Vila-real, sino que "me consta que también existe en otras localidades”. Y recuerda que, a excepción del 2019, "cuando la reina de Vila-real desfiló en la carroza comarcal y sus damas declinaron participar a pie, siempre nuestra ciudad ha estado representada en el Pregó con carroza propia para la corte de honor”.

Reproches

Asimismo, Caravaca ha reprochado al Partido Popular de Vila-real “que no esté por la defensa de nuestra ciudad sino que más bien se diría que algún concejal popular quiere hacer carrera política provincial”, en respuesta a las afirmaciones del edil César Durá, quien acusó a la edila de Fiestas de utilizar "a la figura de la reúna y damas para involucrarlas en un debate político". En este sentido, la concejala ha señalado que "en lugar de criticar y de evitar dar su apoyo a la reina y damas, podrían haberse puesto a su disposición y haber mediado ante el Ayuntamiento de Castellón, donde gobierna su partido, para que la corte de honor del 2023 tenga el puesto que merece en el Pregó”.

Finalmente, la concejala ha manifestado que las reinas de las fiestas de Castellón, Lourdes Climent y Vega Torrejón, así como sus damas, “serán bienvenidas en los actos oficiales de nuestras fiestas con todo el respeto y lealtad que merecen como representantes de las fiestas de la capital de nuestra provincia”.

Explicaciones de la Junta de Festes de Castelló

Por su parte, y a través de un comunicado, desde la Junta de Fiestas de Castelló aseguran que "no entendemos la polémica suscitada y negamos categóricamente que en nuestras acciones haya ninguna motivación política ni que exista ninguna desavenencia ni con el municipio de Vila-real ni con los vila-realenses, quienes gozan de nuestra estima y respeto".

Asimismo, hacen hincapié en que el objetivo de la decisión tomada respecto a limitar la participación de las carrozas de municipios --solo se le autoriza a la de Burriana, aunque al parecer no participarán al coincidir el Pregó con otro acto-- es "dinamizar el desfile", de manera que se permite la presencia de las localidades de la provincia realizando una estampa típica, con sus grupos folclóricos o desfilando las damas a pie, "acompañando cualquiera de las dos opciones", mientras que las reinas podrán desfilar en las carrozas comarcales.

Estructura del desfile

Y añaden que, "esta estructura del pregó es la que se venía utilizando habitualmente, sin que se generara ningún problema con todos los participantes". Sin embargo, desde Vila-real aseguran que, la ciudad "siempre --al menos en las últimas dos décadas-- ha participado con carroza propia, salvo en la edición del 2019".

La situación no es nueva, y como apunta en Facebook el que fuera concejal de Fiestas del PP en el 2004, Ignasi Clausell, en ese año "ya pasó lo mismo, nos plantamos y dijimos que o la reina y damas de Vila-real participaban en el Pregó con su propia carroza o no participaban ni ellas ni ningún representante de la ciudad; al final, rectificaron, pero con la sorpresa del edil de Fiestas no tuvo silla reservada en la tribuna de autoridades el día del Pregó, sin advertirlo".